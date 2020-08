Vtrhne Putin do Běloruska? Rusko vyčkává, oslabený Lukašenko má v záloze své vojáky

Protesty a stávky za odstoupení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka jsou masivní, armáda a policie nezasahují. Stávkují všechny hlavní státní podniky, na demonstraci proti prezidentovi se sešlo v neděli v Minsku přes 200 tisíc lidí. Zaměstnanci minské továrny na Lukašenka křičeli, aby odstoupil. Nad děním v zemi se vznáší jedna kardinální otázka.

Pokud se Lukašenkovi situace naprosto vymkne z rukou, podpoří jej ruský prezident Vladimir Putin vojensky? Vstoupí do Běloruska ruští vojáci, aby udrželi Lukašenka u moci a potlačili odpor těch, kteří žádají změnu?

O víkendu si Lukašenko a Putin dvakrát telefonovali. Sám ruský prezident to veřejně nekomentoval. Podle tiskové agentury TASS Kreml slíbil "i vojenskou pomoc v případě, že to bude potřeba".

Moskva a Minsk na konci devadesátých let uzavřely smlouvu o svazovém státu, za ruskou stranu o ní ještě vyjednával Putinův předchůdce Boris Jelcin. Agentura TASS uvedla, že případná ruská vojenská pomoc by se opírala právě o tuto smlouvu.

Rusista a expert na ruskou politiku Libor Dvořák si myslí, že zatím bude Moskva čekat. Vojenský zásah podle něj není otázkou nejbližších dnů.

"Putin počká, nepohrne se tam hned. Nejspíš bude spoléhat na to, že se lidé unaví a že protesty zeslábnou. Že to ještě lze zvládnout bez nějakého krveprolití. Nyní má Putin Lukašenka tam, kde ho chtěl mít. Integrace s Ruskem a spoléhání na pomoc Ruska jsou jedinou Lukašenkovou záchranou. Už si nemůže a nebude hrát na nějaké hájení nezávislosti Běloruska," popsal Libor Dvořák deníku Aktuálně.cz.

Žádný rozvod s Ruskem

Běloruská opozice se nedefinuje nijak protirusky. Nechce do Evropské unie ani do NATO a závislost běloruské ekonomiky na ruské je taková, že realisticky ani nelze požadovat nějaký "rozvod s Ruskem".

Ruský komentátor Maxim Samorukov z ústavu Carnegie Center Moscow ale soudí, že pro Putina je rizikem hodit Lukašenka přes palubu a doufat, že opozice zachová spojenectví s Ruskem. "Kdokoliv, kdo by přišel po Lukašenkovi, by určitě zlepšil vztahy s jinými zeměmi, i kdyby před tím sebevíc tvrdil, jak důležitá je spolupráce s Ruskem," uvádí Samorukov.

Ruský historik Mark Solonin se na webové stránce rozhlasové stanice Echo Moskvy domnívá, že Putin má k dispozici jiné nástroje než jen vojenskou sílu. Může podpořit Lukašenka ekonomicky půjčkami a výhodnými hospodářskými smlouvami, aby zlepšil stav běloruské ekonomiky a tím i postavení Lukašenka.

"Bělorusko není Ukrajina. Není možné tam argumentovat nějakou ochranou rusko-jazyčných obyvatel nebo bojem proti banderovcům," píše Solonin, který dochází k závěru, že Putin do Běloruska armádu nepošle. Na Twitteru mezitím začaly kolovat záběry kolony asi třiceti vozů ruské národní gardy bez identifikace, které směřují k běloruským hranicím. Běloruská média video vyhodnotila jako věrohodné.

Conflict Intelligence Team сообщила о том, что несколько десятков военных грузовиков Росгвардии двигались в сторону границы с Белоруссией. При этом на машинах полностью отсутствуют маркировка и номерные знаки. Видео: Paris Burnshttps://t.co/ZfuLJvcloq pic.twitter.com/HWRRpBCBB2 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 17, 2020

Početná běloruská armáda

Bývalý běloruský vůdce z let 1991 až 1995 Stanislav Šuškevič řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters, že Rusko armádu do Běloruska nepošle, protože to nejspíš Lukašenko potřebovat nebude.

"Bělorusko má samo skoro nejvíc vojáků v poměru k počtu obyvatel na světě. Lukašenko Rusy nebude potřebovat, když bude chtít protesty potlačit silou. Rusko mu může pomoci napumpováním peněz do ekonomiky. S tím bude opozice těžko bojovat, a proto si myslím, že je předčasné hovořit o konci Lukašenka," řekl Šuškevič, který byl vždy Lukašenkovým kritikem.

Ruská státní televize a oficiální média však ve svém zpravodajství považují události v Bělorusku za další barevnou revoluci, podobné těm, které se už odehrály v Gruzii nebo na Ukrajině. "Taková lidová povstání, jak asi každý dobře ví, v Kremlu rádi nemají," uvádí ruská redakce stanice BBC.

Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius v úterý prohlásil, že "ruská vojenská pomoc Bělorusku by byla neospravedlnitelnou invazí, která by zničila zbytky běloruské nezávislosti".

Video: Pražská demonstrace na podporu Běloruska