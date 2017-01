Kritička Merkelové odchází z CDU. Otevřením hranic porušila zákon, říká o kancléřce

před 23 minutami

Berlín - Poslankyně Spolkového sněmu Erika Steinbachová po více než 40 letech odchází z Křesťanskodemokratické unie (CDU). Protestuje tak proti přístupu kancléřky Angely Merkelové k migrantům, informovala dnes agentura DPA. Třiasedmdesátiletá Steinbachová kancléřčinu politiku kritizuje už delší dobu.

Steinbachová působí jako poslankyně od roku 1990, je rovněž stranickou mluvčí pro lidská práva. Kromě vstřícné politiky Merkelové vůči migrantům kritizovala také například poslední záchranný program pro Řecko.

V České republice je Steinbachová známa především jako bývalá dlouholetá předsedkyně Svazu vyhnanců (BdV), který zastupuje zájmy Němců, jež po konci druhé světové války museli opustit střední a východní Evropu.

"Volila bych teď CDU? Ne. Vstoupila bych dnes vůbec do CDU? Ne. Z toho mohu vyvodit pouze takové čestné východisko, jakým je odchod z CDU," řekla poslankyně listu Welt am Sonntag. Uvedla také, že Merkelová otevřením hranic na podzim 2015 porušila zákon. Agentuře DPA pak sdělila, že z CDU vystoupí v neděli.

Podle listu Welt am Sonntag nemá Steinbachová v plánu vstoupit do protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), doufá ale, že AfD se v listopadových volbách dostane do německého parlamentu.

Na konci loňského února Steinbachová vyvolala v Německu pozdvižení, když na svém twitterovém účtu zveřejnila fotografii blonďatého bělošského dítěte obklopeného davem dívek s tmavou pletí, které se ho podle textu pod obrázkem ptají, odkud pochází. Fotka prý ukazuje budoucnost Německa v roce 2030.

