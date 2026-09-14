Poskytovala informace ruské tajné službě. Žena čelí v Německu obvinění ze špionáže

Německé spolkové státní zastupitelství obžalovalo u vrchního zemského soudu v Berlíně německo-ukrajinskou občanku ze špionáže pro Rusko. V pondělí to oznámila generální prokuratura v Karlsruhe. Ženu, kterou úřady identifikovaly jako Ilonu W., zadržela policie letos v lednu a od té doby je ve vyšetřovací vazbě.
Státní zastupitelství uvedlo, že zadržená Ilona W. nejméně od listopadu 2023 udržovala zpravodajské kontakty s ruským velvyslanectvím v Berlíně. Svému kontaktu, který je důstojníkem ruské tajné služby, poskytla opakovaně informace související s ruskou agresí na Ukrajině.
Žena mimo jiné shromažďovala informace o účastnících významných politických událostí a získávala informace o areálech zbrojního průmyslu, zkouškách dronů či dodávkách bezpilotních strojů na Ukrajinu.
Své spojce z ruského velvyslanectví rovněž pomáhala účastnit se politických akcí v metropoli s cílem získat další kontakty.
Německé tajné služby dlouhodobě varují před vysokou intenzitou činnosti ruských zpravodajců ve spolkové republice a také před diverzními aktivitami Moskvy, které se týkají špionáže i sabotáží. Rusko taková obvinění odmítá.
Německo nedávno obvinilo Rusko ze srpnového hybridního útoku na východoněmecké letiště Lipsko/Halle, kde jeden ze zaměstnanců poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Moskva i toto obvinění odmítla.
Německo v reakci na incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.
Rusko v odvetě nařídilo uzavřít německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku.
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