„Poškozují naše demokracie,“ Macron kritizoval roli sociálních sítí v protestech

Sociální sítě poškozují demokracii, což se ukázalo na násilnostech ve Francii během současné vlny demonstrací. V pondělí to v Marseille podle agentury AFP prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten také podle Reuters řekl, že premiér Sébastien Lecornu představí přesvědčivá opatření k utišení protestů. Macron zároveň varoval před dalšími nepokoji, které mohou propuknout o víkendu.
Macron řekl, že sociální sítě „poškozují naše demokracie“ a že tyto sítě byly zneužity zejména během nepokojů 17. října, kdy přes ně byly lákáni „mladí i ne tak mladí lidé na místa, kde se odehrávaly trestné činy, útoky i případy rabování“. Sociální platformy pak popsal jako nástroj k mobilizaci těch nejhorších pudů.
Lecornu nyní podle Macrona představí opatření k uklidnění situace. "Také jsem požádal vládu. aby reagovala na oprávněné požadavky, které jsou u kořenů tohoto sociálního hnutí," řekl francouzský prezident.
Očekává se, že Lecornu v pondělí po setkání se zástupci svazů středoškolských studentů uspořádá tiskovou konferenci.
Po celé Francii v sobotu protestovaly statisíce lidí proti nedostatku prostředků ve veřejných službách a proti vysokým cenám. Demonstrace byly podle francouzských médií většinou poklidné, na rozdíl od soboty 17. října, kdy protesty provázely tisíce případů rabování.
Hybatelem protestů jsou i studenti, kteří kritizují nedostatečné investice do vzdělání či špatný stav škol.
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