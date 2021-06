Newyorčané vybírají starostu. Město trápí kriminalita, hraje se o budoucnost policie

Po pandemii koronaviru se New York potýká s nárůstem zločinnosti. Obyvatelé se bojí pouličního násilí. Je to velké téma letošních voleb starosty města. Demokratičtí kandidáti, ze kterých s největší pravděpodobností vzejde vítěz, se v přístupu zásadně rozcházejí.

Od našeho zvláštního zpravodaje v USA - V newyorském metru šlo v posledních týdnech opravdu jen těžko přehlédnout dvě věci. Zaprvé plakáty a svítící panely upozorňující na úterní volby, ve kterých demokraté a republikáni v primárkách vybírají své kandidáty na příštího starostu města.

Zadruhé pak záměrně hodně viditelnou až demonstrativní přítomnost policistů v typických tmavěmodrých uniformách s nápisem NYPD, stejně jako příslušníků neozbrojené civilní ostrahy. Tedy zaměstnanců newyorského dopravního podniku, kteří byli převeleni z jiných pozic, aby ve žlutých reflexních vestách u cestujících posilovali pocit bezpečí.

Letošní volby starosty New Yorku a aktuální bezpečnostní situace ve městě jsou přímo provázané. Po loni kulminující pandemii koronaviru, která mimořádně těžce zasáhla především chudší čtvrti města, čelí totiž New York dalšímu velkému problému. Zločinnosti.

Návštěvník, který městem jen prolétne, si toho ani nemusí všimnout. Jako v každém velkém městě si musíte dávat trochu více pozor na cvrkot kolem sebe, ale jinak se zdá být vše při starém. Ale není. Pro obyvatele New York City je nárůst zločinnosti novou, nepříjemnou realitou. Počet incidentů, ve kterých figurovala střelná zbraň, se v meziročním srovnání oproti loňsku letos zvýšil o 80 procent, počet vražd o 43 procent.

Tento nárůst platí pro většinu velkých amerických měst a mnohde je ještě větší. Ale v New Yorku je o to citelnější, že přišel po mnoha letech, kdy se zde situace zlepšovala. Newyorčany navíc v posledních měsících vyplašila i série útoků v metru, kdy byli nic netušící cestující strčeni do kolejiště.

Ve městě, které je jinak výstavní skříní amerického "tavícího kotlíku", tedy soužití mnoha ras a etnik, se letos - po pandemii, která vznikla v Číně - vyrojily i ataky vůči Asiatům.

Podle průzkumů byla bezpečnost před úterními primárkami pro voliče tématem číslo jedna. Nejen pro republikány, ale i pro demokraty. Demokratičtí voliči New Yorku v poměru 6:1 přečíslují ty republikánské. Vítěz úterních demokratických primárek se tak s největší pravděpodobností v listopadových volbách stane i novým starostou New Yorku.

Starostou se může stát bývalý policista

Náhodně odposlechnutý rozhovor mezi dvěma "žlutými vestami", civilními strážci, kteří před pár dny trochu znuděně pozorovali dění ve stanici metra na 86. ulici, napovídá, který z celkem třinácti demokratických kandidátů si na tuto pozici může předběžně dělat největší naděje.

"Už jsem mu to hodil," vyplývá z řeči jednoho ze strážců, že už využil možnosti předčasného hlasování, které se otevřelo deset dní před volbami. Druhý muž přitaká: "Jo, taky jsem pro Adamse, snad to tady dá do pořádku."

Oba muži jsou černoši, stejně jako jimi vybraný kandidát šedesátiletý Eric Adams, který je v současnosti starostou městské části Brooklyn. To ale nemusí být nutně prvořadým důvodem jejich volby. Tím je spíše Adamsova kvalifikace. Než dostal na povel Brooklyn, sloužil nynější politik dvacet dva let u newyorské policie, skončil v hodnosti kapitána. Ústředním motivem Adamsova předvolebního programu je obnovení pořádku ve městě.

"Jsem jediný kandidát, jenž přistupuje k problému zločinnosti s plánem, který okamžitě ukončí současné násilí. Ne za dva roky nebo za deset let. Potřebujeme prevenci, stejně jako intervenci," uvedl Adams před pár dny v televizní debatě demokratických kandidátů.

Adams chce policii posílit, ne jí odebrat peníze

V mládí se stal Adams obětí policejní šikany. V patnácti letech ho policisté zbili ve vazbě. Později se už jako člen sboru stal spoluzakladatelem policejního sdružení, které vystupovalo proti policejní brutalitě a "rasovému profilování". Tedy proti předpojatosti vůči černochům a jiným menšinám.

Jako kandidát na starostu se ale Eric Adams postavil proti iniciativám, které po loňské vraždě černocha George Floyda požadují výrazné osekání policejních rozpočtů a zúžení policejního sboru.

To Adams odmítá. Změnil by pravidla náboru policistů, metody výcviku i to, na jaký druh kriminality se soustředí. Více lidí chce přeřadit na sledování a postihování ilegálního obchodu se zbraněmi. Ale v žádném případě neplánuje sebrat policii peníze ani ji personálně krátit.

Kartami mohou zamíchat progresivní demokraté

Zdá se, že voliči s ním v souhlasí. V posledních průzkumech před úterními volbami Eric Adams mezi demokratickými kandidáty vedl. Jenže New York City je také jednou z bašt americké liberální levice, progresivního křídla Demokratické strany.

Ve volbách 2018 zde zvolili do Kongresu dnes jedenatřicetiletou Alexandrii Ocasio-Cortezovou, která se mezitím stala jednou z nejviditelnějších a nejvlivnějších političek tohoto proudu v USA. V New Yorku ještě před několika dny mnozí demokratičtí voliči na otázku, koho by chtěli za starostu, odpovídali: "Uvidíme, pro koho bude Ocasio-Cortezová."

"AOC", jak zní v USA už všeobecně známá zkrátka jejího jména, podpořila Mayu Wileyovou. Sedmapadesátiletou černošku, která se jako právnička specializuje na občansko-právní agendu a až do oznámení své kandidatury na starostku byla právní poradkyní současného newyorského starosty, demokrata Billa de Blasia.

Honored to have @AOC on our team as we work to build a more just, more equitable, & more affordable New York City, where everyone has a fair shot to succeed. Make your plan to vote.



Vote Early: https://t.co/R06UEudTXv

Vote on Election Day: https://t.co/a3fAsDT4pb pic.twitter.com/EPueSukHHa — Maya Wiley (@mayawiley) June 17, 2021

"Eric si myslí, že řešením každého problému je policejní odznak a zbraň. Někdy je ozbrojená policie řešením, ale jiné problémy to jen zhoršuje," kritizovala Wileyová v kandidátské televizní debatě záměr Erica Adamse, který by chtěl newyorskou policii početně posílit.

Ona sama navrhuje pravý opak. Podle ní newyorská policie trpí přebujelou byrokracií. Její rozpočet by zkrátila o miliardu dolarů. Počet příslušníků, v současnosti jich je okolo 35 tisíc, by snížila nejméně o 2500 lidí. Nedostatky a chyby současné policejní praxe podle ní nejvíce dopadají na menšiny, "na černé a hnědé" Newyorčany. "Zažívají větší kriminalitu a nižší objasněnost. A také mají více špatných zkušeností s policisty," tvrdí Maya Wileyová.

V posledních předvolebních průzkumech Wileyová zaostávala na druhém místě o pár procentních bodů za Adamsem. Nelze ale vůbec vyloučit, že zvítězit může i někdo z nižších pozic. Například jeden z loňských demokratických kandidátů na prezidenta, podnikatel Andrew Yang, nebo Kathryn Garciová, bývalá vedoucí sanitárních služeb (popelářů a městského úklidu) v New Yorku, které se dostalo důležité podpory od vlivného deníku New York Times.

Zlá, nebo hodná policie?

Úterní demokratické primárky v New York City budou v každém případě velkým průzkumem o tom, jak se více než rok od vraždy George Floyda americká veřejnost - a konkrétně demokratičtí voliči - staví k práci a postavení policie ve Spojených státech.

Kontrast mezi Adamsem a Wileyovou - a obecně mezi dvěma zcela odlišnými názory v americké společnosti - vystihují jejich předvolební klipy. "Najeli do mírumilovných demonstrantů, jiné zmlátili k zemi," ukazuje reklamní spot Wileyové policejní auto, které sráží k zemi skupinku demonstrantů. "Mám toho dost," říká kandidátka, podle které "je čas, aby nás newyorská policie viděla jako lidi, kteří si zaslouží dýchat".

Klip Erica Adamse pod sloganem "Bezpečnější" akcentuje, že k "revitalizaci našeho města New York potřebuje klid a bezpečí, kde si děti mohou hrát bez toho, že by je trefily zbloudilé střely". "Celý život jsem zasvětil tomu, aby se newyorské rodiny cítily v bezpečí. A se správným vedením to dokážeme znovu," říká Adams v závěru spotu.

"Mám rád modrou…"

"Vyšší zločinnost?" přemílá si v hlavě otázku asi padesátiletý muž, který na Times Square nabízí lístky na "stand up comedy" v nedalekém podniku. V dnešním New Yorku, kde ještě citelně chybějí turisté ze zámoří, to není dvakrát vděčný úkol. Chlapík se moc nechytá.

Jak dosvědčí i jeho další reakce. "Kupte si lístek, jinak na vás nemám čas," odsekne a s vějířem lístků se snaží oslovit další kolemjdoucí. Po chvilce si to ale rozmyslí a vrátí se. "Četl jste o tom střílení před měsícem? Tak u toho jsem byl. Přímo tady, pár metrů ode mě! Viděl jsem tu malou holku, jak to dostala, šílený," říká a je cítit, že si nevymýšlí.

Pouliční hádka se na začátku května na Times Square, v samém turistickém srdci New Yorku, za bílého dne ve čtyři odpoledne zvrhla v násilí. Jeden z účastníků začal střílet. Kromě čtyřleté dívky, která přišla s rodiči na Times Square nakupovat hračky, byly stejně náhodně postřeleny další dvě ženy.

"Pokud vím, všechny přežily, ale bylo to ošklivý. Asi týden jsem si pak musel dát pauzu," říká prodavač lístků. Na otázku, koho by chtěl za primátora, už ale opět odmítavě zavrtí hlavou. Odpověď by prý byla opravdu už jen za lístek.

Jeho závěrečná poznámka ale přece jen napoví. "I like blue," říká, že se mu líbí modrá. Což je, jak už bylo řečeno, barva uniforem New York Police Department.

