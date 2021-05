Posílali jed i na českou ambasádu. Teď ruský soud poslal dva důstojníky do vězení

Ruský vojenský soud poslal na 17 a 14 let do vězení dva bývalé důstojníky ruského ministerstva vnitra, kteří rozesílali obálky s prudce jedovatou látkou na velvyslanectví západních států v Rusku, včetně velvyslanectví Česka, jakož i vedoucím představitelům Evropské unie a Severoatlantické aliance. Oznámila to ruská média.

Maxim Kotomanov a Dmitrij Krasilnikov, kteří svého času působili na správě vnitra v Krasnodarském kraji na jihu evropského Ruska, dopisy s jedem odesílali v letech 2017 a 2018. Podle tajné služby FSB tak činili ve snaze destabilizovat situaci a vyvolat spory mezi Ruskem a dalšími státy. Většinu ze dvou stovek dopisů, obsahujících psaní s padělaným podpisem jednoho z ruských zákonodárců a chlorid rtuťnatý, zachytila ještě ruská pošta, ale obálky s podezřelým práškem dostaly dvě desítky velvyslanectví. Související Falešná zpráva o bombě v letadle s novinářem byla pod jménem Hamásu, tvrdí Bělorusko "Soud odsoudil Kotomanova k 17 letům ve vězeňském táboře s přísným režimem, Krasilnikova ke 14 letům," citoval server Newsru.com z vyjádření soudu. Prokurátor žádal soud, aby obžalované poslal na 18 a 16 let za mříže kvůli nezákonnému zacházení s nebezpečnými látkami, pokusu o atentát na osoby pod mezinárodní ochranou, pokus o pašování jedovatých látek, organizaci teroristického uskupení a pokus o teroristický útok. Oba podezřelé se podařilo zadržet v Krasnodaru v létě před dvěma lety. Zatímco Kotomanov na vnitru pracoval jako účetní, Krasilnikov u policie dosáhl hodnosti podplukovníka a v boji s organizovaným zločinem se vyznamenal dopadením desítek nebezpečných zločinců, poznamenal portál. Dodal, že oba muži se seznámili ještě ve službě a přátelili se dál i po odchodu do "civilu", resp. do penze.