„Posedlý“ Trump přejmenovává, co se mu namane. Utahuje si z něj už i známý seriál

Donald Trump jako by měl ve svém druhém volebním období jediný úkol: přejmenovat všechno, co mu přijde pod ruku. Po Mexickém zálivu a Ontarijském jezeru se teď zaměřil i na Nové Mexiko, ze kterého chce mít „Novou Ameriku“. Jeho počínání neuniklo ani tvůrcům satirického seriálu South Park, kteří se po vzoru prezidenta rozhodli přejmenovat vlastní pořad.
„Inspirováni odvahou a vlastenectvím Applu a Googlu měníme název South Park na SOUTH AMERICA (Jižní Amerika),“ oznámili s nadsázkou autoři Trey Parker a Matt Stone. Vedle slovní hříčky si tak rýpli do technologických gigantů, které ve svých mapách přizpůsobují geografické názvy změnám prosazovaným Trumpovou administrativou.
S narážkou tvůrci seriálu přišli jen den poté, co Trump navrhl přejmenovat Nové Mexiko a na sociálních sítích sdílel fotky s novým označením „Nová Amerika“. Jen o několik dní dříve navíc podepsal exekutivní příkaz, kterým změnil název Ontarijského jezera na Americké jezero.
Do jaké míry myslí Trump přejmenování státu vážně, není jasné. Zatímco u vodních ploch a dalších geografických útvarů má prezident pravomoc jejich názvy měnit, názvy jednotlivých amerických států z pozice prezidenta změnit nemůže.
Guvernérka Nového Mexika Michelle Lujan Grishamová jeho příspěvky označila jen za snahu odvést pozornost od rostoucích cen a války s Íránem.
CNN připomíná, že Trump s přejmenováváním začal hned první den po návratu do oválné pracovny v lednu 2025. Jedním z jeho prvních kroků bylo přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv.
Google a Apple následně změnu promítly do svých map s odkazem na oficiální vládní názvosloví. Podobně tomu bylo i u jezera Ontario, které se nyní americkým uživatelům zobrazuje jako „Lake America“, zatímco v Kanadě zůstává původní název.
Seriál South Park se odehrává v malém městečku v Coloradu, kde čtveřice školáků zažívá nejrůznější absurdní příhody. Seriál si za téměř třicet let získal kultovní status díky černému humoru a ostré satiře společenských i politických poměrů.
Právě Trump a jeho administrativa se v posledních sezonách stali oblíbeným terčem tvůrců. Mimořádnou pozornost vzbudila zejména epizoda z 27. série, v níž Trumpa vykreslili jako přecitlivělého tyrana, který každému vyhrožuje zavedením cel a má milostný poměr se Satanem.
Tvůrci si z prezidenta vystřelili také po letošním úspěchu na cenách Emmy. South Park získal ocenění za nejlepší animovaný program a oficiální účet seriálu na síti X při té příležitosti zveřejnil obrázek Trumpa se staženými kalhotami, jak v ruce drží sošku Emmy. „Konečně jsi dostal svou Emmy,“ vzkázali tvůrci prezidentovi, který se svou zálibou v nejrůznějších oceněních netají.
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