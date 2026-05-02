Posedlost jménem Chinamaxxing. V USA kvůli Číňanům dokonce mění i dávný zvyk

Po nedávném boomu obliby Japonska a Jižní Koreje si našli uživatelé západních sociálních sítí novou posedlost – tentokrát pro změnu čínskou kulturu. Obzvláště ve Spojených státech lidé sdílí své zkušenosti s touto asijskou zemí. Popularitu si získaly čínské výrobky, turistická místa, ale i zdravotní tipy inspirované tisíciletou tradicí čínské medicíny.
Tato fascinace čínskou kulturou dostala na internetu název „Chinamaxxing“ a převládá na sociálních sítích u generace Z. Mladí lidé si oblíbili třeba pití horké vody z vařených jablek, což má napomáhat trávení a je součástí dlouholeté tradice čínské medicíny, nebo různá cvičení pro dlouhověkost. Takové triky se nyní nejčastěji šíří na TikToku nebo Instagramu.
Nejde ovšem pouze o tipy pro zdravější život, které oběhly svět. Uživatelé sociálních sítí sdílejí například i videa, kde dávají přednost čínskému pivu nebo cigaretám. Jiní začali častěji nosit červenou barvu, kterou spojují s čínskou kulturou, nebo vyzkoušeli stravování se pomocí hůlek. A doslova mánii způsobili v posledních letech sběratelští plyšáci Labubu.
Někteří Američané také přešli k pohodlnější obuvi a místo venkovních bot si doma navlékli pantofle, což odkoukali právě v čínských domácnostech (ve Spojených státech je běžné doma chodit ve venkovní obuvi, pozn. red.).
Lidé také sdílejí videa, na nichž se „učí být Číňany“. Mnohá z nich doprovází popisek inspirovaný filmem Klub rváčů: „Potkal jsi mě ve velmi čínském období mého života“ nebo hashtag #newlychinese.
Americká, nebo čínská budoucnost?
Popularita asijských zemí v západním světě přitom není žádnou novinkou. V minulosti ovšem převládaly preference korejské kultury – od filmů či seriálů až po kosmetiku – nebo pro Japonsko, kam v posledních letech cestuje rekordní počet turistů. Teď je zřejmě řada na Číně.
To je pro tohoto asijského hegemona velký posun od situace před pár lety, kdy pandemie covidu-19, jenž se rozšířil právě z Číny, vyvolala vlnu sinofobie (nedůvěra a předsudky vůči Číně, pozn. red.) a země kvůli důsledným karanténním opatřením zůstala dlouho izolovaná od zbytku světa.
Ve Spojených státech přitom byla nenávist vůči asijské zemi obzvláště rozšířená. Americký prezident Donald Trump pro covid dokonce použil rasistickou narážku, když ho označil jako „kung chřipku“. Nyní se však veřejné mínění o Číně zcela mění a velké množství Američanů aktivních na sociálních sítích má k zemi zjevně více než pozitivní přístup.
Nespokojenost i idealizace
Podle odborníků tento trend pravděpodobně odhaluje nespokojenost mnoha Američanů se životem ve své domovině – například politickými nepokoji, rostoucím násilím spojeným se střelnými zbraněmi nebo represí migrantů – což podporuje jejich idealistický náhled na kulturu Číny.
Takzvaný „americký sen“ navíc už není tak populární a zdá se, že je mnohem hůře dosažitelný, zejména kvůli tvrdšímu přístupu Trumpovy administrativy k cizincům. To se projevuje například u zahraničních studentů, které imigrační podmínky v USA přiměly ke studiu v jiných zemích. Někteří špičkoví vědci se podobně rozhodli pro práci v Číně namísto Spojených států a došlo i na spoustu Američanů, kteří svoji zemi nedávno opustili.
„Když nemůžete postavit vysokorychlostní železnici, ale můžete procházet videa čínské infrastruktury, budoucnost samozřejmě začíná vypadat čínsky,“ hodnotí Afra Wang, technická redaktorka a podcasterka pro BBC. „Tito mladí lidé sledovali, jak jejich fyzická realita zůstává nezměněná, zatímco Čína stavěla celá města,“ dodává.
Jak Chinamaxxing vidí v Číně?
V Číně tuto světovou módní vlnu spojenou se svou kulturou nazývají „sinizací“ (sinicization) anebo „počínšťováním“ a definují ji jako „proces, při němž nečínské národy, kultury nebo společnosti přijímají čínskou kulturu, jazyk, zvyky a společenské normy“.
Tento pojem má však v mnoha jazycích výrazně negativní konotaci, byl totiž používán i pro nátlakovou politiku podřizující náboženství a etnická specifika čínské komunistické ideologii, jako v případě Tibetu a jeho obyvatelstva. Nynější užití mladou čínskou generací Z však tento rozdíl smazává a chápe sinizaci spíše jako šíření čínské kultury ve světě.
Součaná obliba všeho čínského je navíc velmi výhodná pro tamní ekonomiku. Vláda Chuang-šanu, horské oblasti oblíbené u turistů, koncem loňského roku uvedla, že pozornost na Instagramu a Facebooku pomohla zdvojnásobit částku, kterou zahraniční turisté utratili v prvních devíti měsících roku 2025, oproti předchozímu roku.
Finanční zisk se však netýká pouze turismu, ale i poptávky po čínském zboží v zahraničí. Například gua sha destičky se staly populárním doplňkem péče o pleť. Destička vyrobená často z drahých kamenů, jako je růženín nebo jadeit, se používá pro masáž obličeje a má přinášet benefity, jako je lepší zapracování produktů do pleti, vyhlazování vrásek nebo stimulaci krevního oběhu.
Ovšem ne všichni Číňané jsou za posedlost tamní kulturou vděční. Některým čínským mladým lidem může připadat podivné, že části jejich kultury – které byly v západním vnímání dlouho považovány za „necool“ – jsou nyní předmětem obdivu. Někteří mohou považovat za urážlivé, že západní uživatelé TikToku s nadsázkou tvrdí, že jim byla „stanovena diagnóza Číňan“.
Ti, kteří se z rodné země odstěhovali, také vzpomínají na časy, kdy se jim v dětství za projevy čínské kultury dostalo posměchu, předsudků či šikany mezi vrstevníky.
„To, co se globálně šíří, není Čína v celé své komplexnosti, ale fragmenty každodenního života,“ řekl Tching-tching Liou, který pracuje jako výzkumný pracovník na Technické univerzitě v Sydney specializující se na čínská digitální média, pro deník The Guardian.
Tento trend podle Číňanů, kteří svoji zkušenost sdíleli s Guardianem, vyvrcholil s letošním lunárním Novým rokem (17. února 2026). Na sociálních sítích kolovaly tipy na oslavy tohoto svátku od lidí, kteří neměli s čínskou kulturou nic společného. Spousta z nich si proto klade otázku, jak dlouho tato mánie kolem čínské kultury vydrží.
„Když se něco stane trendem, stane se to jednorázovým,“ hodnotí Vanessa Li pro The Guardian. Samotnou by ji však podle jejích slov zajímalo, zda bude čínská kultura takhle populární i za rok.
