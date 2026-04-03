Reklama
Reklama
Posádka mise Artemis II zažehla motory lodi Orion a zamířila k Měsíci

ČTK

Posádka lodi Orion provedla v pátek v 1:49 SELČ klíčový manévr a na necelých šest minut zažehla motory, aby se odpoutala z oběžné dráhy Země, a zamířila k plánovanému obletu Měsíce. Ukázal to živý přenos amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti mise Artemis II budou první posádkou, která proletí kolem Měsíce od roku 1972.

NASA Artemis Moonshot
Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen, zcela vlevo). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci.Foto: CTK
Reklama

„Posádka se tady nahoře na cestě k Měsíci cítí docela dobře,“ sdělil světu v živém přenosu kanadský astronaut Jeremy Hansen, první občan jiné země než USA, který se vydal k přirozené oběžnici Země. „Lidstvo opět ukázalo, čeho jsme schopni,“ dodal.

Takzvaný translunární zážeh nastal více než 25 hodin po startu. Loď Orion se přesně podle plánu vymanila z oběžné dráhy Země a vydala se na cestu k obletu odvrácené strany Měsíce, plánovanému na pondělí ve vzdálenosti více než 400 tisíc kilometrů od Země. Zážeh motorů, první tohoto typu od 7. prosince 1972, kdy se na poslední let k Měsíci vydala mise Apollo 17, proběhl podle NASA v pořádku.

Orion se do 30 minut od zážehu vzdálil na 4450 kilometrů od Země, zatímco před ním se nacházel asi 240 kilometrů nad zemským povrchem, uvedl NASA.

Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci, překonal tak dosud nejstaršího Alana Sheparda, který se v roce 1971 prošel jako pátý člověk na Měsíci ve věku 47 let. K Měsíci dosud mířilo 24 astronautů, z nichž se 12 prošlo po lunárním povrchu. Mise Artemis II zvýší počet astronautů mimo oběžnou dráhu Země po 54 letech na 28.

Reklama
Reklama
Start měsíční mise Artemis II | Video: NASA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Reklama
Reklama
Reklama