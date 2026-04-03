Posádka mise Artemis II zažehla motory lodi Orion a zamířila k Měsíci

Posádka lodi Orion provedla v pátek v 1:49 SELČ klíčový manévr a na necelých šest minut zažehla motory, aby se odpoutala z oběžné dráhy Země, a zamířila k plánovanému obletu Měsíce. Ukázal to živý přenos amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti mise Artemis II budou první posádkou, která proletí kolem Měsíce od roku 1972.
„Posádka se tady nahoře na cestě k Měsíci cítí docela dobře,“ sdělil světu v živém přenosu kanadský astronaut Jeremy Hansen, první občan jiné země než USA, který se vydal k přirozené oběžnici Země. „Lidstvo opět ukázalo, čeho jsme schopni,“ dodal.
Takzvaný translunární zážeh nastal více než 25 hodin po startu. Loď Orion se přesně podle plánu vymanila z oběžné dráhy Země a vydala se na cestu k obletu odvrácené strany Měsíce, plánovanému na pondělí ve vzdálenosti více než 400 tisíc kilometrů od Země. Zážeh motorů, první tohoto typu od 7. prosince 1972, kdy se na poslední let k Měsíci vydala mise Apollo 17, proběhl podle NASA v pořádku.
Orion se do 30 minut od zážehu vzdálil na 4450 kilometrů od Země, zatímco před ním se nacházel asi 240 kilometrů nad zemským povrchem, uvedl NASA.
Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci, překonal tak dosud nejstaršího Alana Sheparda, který se v roce 1971 prošel jako pátý člověk na Měsíci ve věku 47 let. K Měsíci dosud mířilo 24 astronautů, z nichž se 12 prošlo po lunárním povrchu. Mise Artemis II zvýší počet astronautů mimo oběžnou dráhu Země po 54 letech na 28.
