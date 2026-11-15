"Porušení mezinárodního práva!" Drony zasáhly nákladní lodě u ústí Dunaje, oznámilo Rumunsko

Bezpilotní prostředky zasáhly u ústí Dunaje tři nákladní lodě. V neděli to oznámil premiér Luca Niculescu. Útok se podle něj měl odehrát v sobotu, kdo za ním stojí, ale rumunské úřady nesdělily. Akci nicméně považují za přímý důsledek ruské invaze na Ukrajinu. Posádky plavidel jsou v pořádku, dodala agentura Reuters.
Ministr obrany Ștefan Radu Oprea uvedl, že posádky si dokázaly samy poradit s požáry, které po dronových útocích vypukly. Lodě se nacházely u Sulinského ramene, což je důležitá námořní cesta, která propojuje Černé moře a Dunaj. Dvě lodě byly zasaženy v rumunských výsostných vodách. Oblast se nachází u hranice s Ukrajinou.
"Tyto incidenty jsou nepřijatelné a představují porušení mezinárodního práva," uvedl premiér Niculescu. Od poloviny října bylo v Černém moři u Rumunska a Bulharska zasaženo několik nákladních lodí. Sofia a Bukurešť mimo jiné vyzývají k posílení jednotek NATO v oblasti. "Potřebujeme solidaritu našich spojenců," uvedl ministr obrany Oprea.
Rusko popírá, že by útočilo na státy, které sousedí s Ukrajinou. Rumunsko pravidelně informuje například o leteckých poplaších, které vyvolávají bezpilotní prostředky, když při útocích na Ukrajinu překračují hranici.
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