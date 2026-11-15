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Zahraničí

"Porušení mezinárodního práva!" Drony zasáhly nákladní lodě u ústí Dunaje, oznámilo Rumunsko

ČTK
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Bezpilotní prostředky zasáhly u ústí Dunaje tři nákladní lodě. V neděli to oznámil premiér Luca Niculescu. Útok se podle něj měl odehrát v sobotu, kdo za ním stojí, ale rumunské úřady nesdělily. Akci nicméně považují za přímý důsledek ruské invaze na Ukrajinu. Posádky plavidel jsou v pořádku, dodala agentura Reuters.

Advance Tactical and Firing Training as part of the EU Military Assistance Mission (EUMAM UA) at an undisclosed military training area in Germany
Rumunské lodě zasáhly drony. Stalo se to ve výsostných rumunských vodách - v oblasti, která se nachází u hranice s Ukrajinou.Foto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Ministr obrany Ștefan Radu Oprea uvedl, že posádky si dokázaly samy poradit s požáry, které po dronových útocích vypukly. Lodě se nacházely u Sulinského ramene, což je důležitá námořní cesta, která propojuje Černé moře a Dunaj. Dvě lodě byly zasaženy v rumunských výsostných vodách. Oblast se nachází u hranice s Ukrajinou.

"Tyto incidenty jsou nepřijatelné a představují porušení mezinárodního práva," uvedl premiér Niculescu. Od poloviny října bylo v Černém moři u Rumunska a Bulharska zasaženo několik nákladních lodí. Sofia a Bukurešť mimo jiné vyzývají k posílení jednotek NATO v oblasti. "Potřebujeme solidaritu našich spojenců," uvedl ministr obrany Oprea.

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Rusko popírá, že by útočilo na státy, které sousedí s Ukrajinou. Rumunsko pravidelně informuje například o leteckých poplaších, které vyvolávají bezpilotní prostředky, když při útocích na Ukrajinu překračují hranici.

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