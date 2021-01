Portugalská pohroma. Země zvládala virus dobře, teď ji zlomila britská mutace

Z loňské první vlny pandemie koronaviru vyšlo Portugalsko jako jedna z nejméně postižených zemí Evropy. Málo nakažených ve srovnání s ostatními mělo i na podzim. Začátek letošního roku ale znamená pro desetimilionový stát na jihozápadním cípu kontinentu pohromu.

Důvodem je hlavně britská mutace viru, která se šíří rychleji. Portugalsko má nyní za sedm dní nejvíce nakažených i mrtvých na světě v přepočtu na obyvatele.

Minulý týden se počet pozitivně testovaných lidí držel kolem třinácti až patnácti tisíc denně.V sobotu země s 10,3 miliony obyvatel zaznamenala 15 333 nově nakažených a 274 obětí nemoci covid-19.

Portugalské nemocnice jsou poprvé od začátku pandemie přetížené, vláda zavřela školy a do odvolání zrušila lety do Velké Británie. Rodiče školáků nemusí chodit do zaměstnání, soudy odkládají kauzy, které není bezpodmínečné nutné rychle vyřešit. Římskokatolická církev zrušila všechny mše.

Rychlost šíření a počet mrtvých zemi zaskočil. "Mnoho lékařů je na konci sil a jsou vyhořelí. Všichni jsou velmi unavení a je to pořád horší a horší," cituje agentura Reuters čtyřicetiletého lékaře Gustava Caronu z jednotky intenzivní péče nemocnice v Portu.

Ve městě Portalegre zemřel minulé úterý na covid-19 muž, který čekal tři hodiny v čekárně, ale kvůli velkému množství pacientů před ním jej lékaři neměli kam umístit.

Lékařské odbory vyzvaly lékaře v důchodu, aby se kvůli mimořádné situaci znovu zapojili do práce v nemocnicích a ordinacích. "Jsme zoufalí. Jiné slovo než zoufalí opravdu nelze použít," uvedla místopředsedkyně odborů z Lisabonu Guida da Ponteová.

Kritickou situaci země symbolizuje i prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Nejdříve měl pozitivní test na koronavirus, další tři testy ale vyšly negativní. Přesto na doporučení lékařů vedl kampaň za své znovuzvolení v nedělních prezidentských volbách pouze on-line. Zvítězil už v prvním kole, účast ale byla kvůli obavám z nákazy nejnižší od poloviny sedmdesátých let, kdy v Portugalsku skončila diktatura a země se vrátila k demokracii. Podle veřejnoprávní televize RTP nepřesáhla padesát procent.

Blížíme se ke stropu

Úspěch v boji s koronavirem loni na jaře portugalská vláda přičítala tomu, že velmi brzy uzavřela hranice se Španělskem a zrušila přímé lety mezi Portugalskem a Itálií. Nyní v lednu ale nepřijala podobná opatření směrem k Velké Británii.

"Mobilizujeme vše, co můžeme a co máme k dispozici. Ale všichni vědí, že se blížíme k limitu, ke stropu našich možností. Docházejí lůžka v nemocnicích a personálu je málo," uvedla ministryně zdravotnictví Marta Temidová. "Zdravotnický systém nemůže tuto míru nákazy zvládnout. Zejména nemocnice v Lisabonu a okolí se nachází ve velice komplikované situaci."

Ministerstvo zdravotnictví v pátek oznámilo, že řada protikoronavirových opatření v zemi zůstane zachována do doby, než budou dvě třetiny Portugalců očkovány vakcínou. To je možné stihnout do léta, napsal deník Público.

