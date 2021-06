Portugalsko se potýká s indickou mutací delta, tamní vláda opět zpřísňuje opatření

Portugalská vláda se rozhodla přesunout hlavní město Lisabon a populární letovisko Albufeira mezi vysoce rizikové oblasti v zemi. Na Lisabon připadá přes dvě třetiny nových případů koronaviru v zemi. O víkendu budou v hlavním městě muset restaurace, bary a část obchodů zavřít brzo odpoledne. V Portugalsku je počet nových případů nákazy za 14 dní na 100 000 obyvatel nejvyšší v celé Evropské unii.

Vývoj epidemie covidu-19 v Portugalsku se podle mluvčí vlády Mariany Vieirové da Silva zhoršuje. "Očekáváme, že se počet nových případů bude v dalších týdnech dále zvyšovat," uvedla. Země podle ní zaznamenává vysoký výskyt varianty koronaviru delta.

Ve čtvrtek zdravotnické úřady ohlásily, že za předchozích 24 hodin bylo v desetimilionové zemi diagnostikováno 1556 nových případů infekce koronavirem. To je nejvyšší číslo od 20. února.

V Lisabonu, na který připadají zhruba dvě třetiny nově nakažených, se o víkendech zpřísní některá omezení. Restaurace, bary a část obchodů budou smět mít otevřeno pouze do 15.30, supermarkety a obchody s potravinami do 19 hodin. Vláda potvrdila také zákaz cestování z a do Lisabonu během víkendu. Pravidlo, které platilo již tento víkend, bude upravené. Překračovat hranice hlavního města budou smět lidé s negativním testem či evropským covidovým certifikátem.

Portugalsko zaznamenalo za posledních 14 dnů zhruba 130 nových případů koronaviru na 100 000 obyvatel. To je nejvyšší údaj v Evropské unii a je srovnatelný s počtem v Británii, která hlásí velký výskyt varianty delta. Odborníci odhadují, že tato varianta je nyní dominantní právě v Lisabonu a jeho okolí.

Situace v portugalských nemocnicích podle vlády vzbuzuje obavy, ale zatím je pod kontrolou. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 ve čtvrtek dokonce mírně klesl. Za posledních 24 hodin byla zaznamenána dvě úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.

Portugalsko zaznamenalo nejhorší epidemickou situaci mezi koncem ledna a začátkem února. Tehdy byly pod velkým tlakem především jednotky intenzivní péče, kterým hrozil nedostatek lůžek pro nakažené pacienty. Od začátku epidemie se v Portugalsku prokázala nákaza koronavirem u zhruba 870 000 osob a v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo zhruba 17 000 lidí.