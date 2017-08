AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Do Portugalska se po čtrnáctidenní pauze vrátily požáry. Podle mluvčí civilní obrany hoří v centrální části země a na severu. Úřady musely do boje s ohněm nasadit 3000 hasičů a evakuovat několik vesnic. Horko a vítr mají panovat ještě několik dní. "Teploty až do 39 stupňů a teplý vítr budou šíření ohně napomáhat," řekla mluvčí civilní obrany Patricia Gasparová. Nejhorší situace je v blízkosti města Abrantes v centrální oblasti Santarém. Oheň se tam snaží zvládnout 650 hasičů, jimž pomáhá asi deset letadel. "Situace zdaleka není pod kontrolou a bylo třeba evakuovat vesnice," řekla starostka města Abrantes Maria do Céu Albuquerqueová.

Související