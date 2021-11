Porota v kauze Kenosha zprostila mladého střelce Rittenhouse všech obvinění

Mladík Kyle Rittenhouse, který čelil obviněním z vraždy a dalších zločinů kvůli loňské střelbě při demonstracích ve městě Kenosha, je nevinen ve všech bodech obžaloby. Takový verdikt oznámila soudní porota, která se o případu radila více než tři dny. Porotci se v ostře sledovaném procesu přiklonili k argumentu obhajoby, že tehdy 17letý Rittenhouse střílel v oprávněné sebeobraně.

Rittenhouse loni v noci z 25. srpna zastřelil 36letého Josepha Rosenbauma a o deset let mladšího Anthonyho Hubera a zranil tehdy 27letého Gaige Grosskreutze při chaotické dohře demonstrace spojené se zákrokem bílého policisty proti černochovi Jacobu Blakeovi. Následně byl obžalován mimo jiné z dvojnásobné vraždy a hrozilo mu až doživotní vězení.

Dvanáctičlenná porota se o verdiktech v pěti bodech obžaloby začala radit v úterý a podle deníku The New York Times (NYT) případ projednávala čistého času asi 26 hodin. Musela se při tom vypořádat s dramaticky odlišnými obrázky obžalovaného, které se během hlavního líčení snažily vykreslit protistrany. Zatímco prokurátor Thomas Binger popisoval 18letého Rittenhouse jako agresora, který v osudný den sám vytvořil podmínky pro krveprolití, obhajoba popisovala jeho počínání jako oprávněnou reakci na útoky účastníků demonstrace.

Rittenhouse se tehdy do ulic Kenoshe vydal v návaznosti na výtržnosti z předchozích dvou večerů a jeho cílem prý bylo bránit ničení soukromého majetku a pomáhat případným zraněným. Po konci hlavního shromáždění se nejdříve dostal do konfliktu s Rosenbaumem, který se podle některých svědků choval agresivně. Obžalovaný u soudu vypověděl, že začal střílet poté, co mu Rosenbaum sahal po zbrani, prokuratura ale tento popis situace odmítala. Když Rittenhouse 36letého muže zastřelil, vypukl na místě chaos, který vedl k dalšímu krveprolití.

Případ se stal novým symbolem širších sporů mezi Američany ohledně práva držet střelné zbraně, protestů proti policejnímu násilí nebo konceptu sebeobrany. "Někteří Američané byli zděšení snímky teenagera, který je na ulici se silnou poloautomatickou puškou při protestech za rasovou spravedlnost… Jiní viděli mladého muže s dobrými úmysly, který se vydal udržovat pořádek a poskytovat lékařskou pomoc v reakci na místy násilné protesty," shrnuje deník NYT.

Před vynesením rozsudku v Kenoshe panovaly obavy z nepokojů. Guvernér státu Wisconsin Tony Evers vyzýval veřejnost ke klidu a informoval, že v případě potřeby je připraveno zasáhnout i 500 členů národní gardy. Před budovou soudu se shromáždil dav lidí včetně příbuzných Jacoba Blakea, žádné bezpečnostní incidenty ale po vystoupení poroty hlášeny nebyly.

Uvnitř soudní síně se po oznámení verdiktu Rittenhouse rozbrečel, sesunul k zemi a následně se začal objímat s jedním z právníků, popsala agentura AP. Prokurátor Binger konstatoval, že porota vyjádřila svou vůli a že je třeba ji respektovat. Soudce Bruce Schroeder ujistil členy poroty, že soud učiní "veškerá opatření", aby zajistil jejich bezpečnost.

Porotci během dvoutýdenního soudního líčení vyslechli výpovědi desítek svědků včetně Grosskreutze, kterého Rittenhouse svou střelbou zranil, u soudu vypovídal také samotný obžalovaný. Významnou roli také sehrály záběry z mobilních telefonů či dronů, na kterých byly zachycené střípky násilností z noci loňského 25. srpna. Jádrem případu pak byla otázka, jaké činy spadají pod zákonnou sebeobranu, míní NYT. Připomíná, že wisconsinské právo umožňuje použití smrtící síly v případech, kdy se daná osoba "rozumně domnívá", že se tím vyhne bezprostředně hrozící smrti nebo těžké újmě na zdraví.

Agentura Reuters označila právě dokončený proces za nejvýraznější kauzu kolem sebeobrany civilisty v USA od soudu s Georgem Zimmermanem. Ten v roce 2012 na Floridě zastřelil neozbrojeného 17letého černocha Trayvona Martina. O rok později byl u soudu zproštěn všech obvinění, což vyvolalo vlnu protestů.

"Vyzývám všechny, aby vyjadřovali své názory pokojným způsobem, v souladu s vládou práva. Pro násilí a ničení majetku není v naší demokracii místo," uvedl v reakci na verdikt prezident Biden. Vzkázal, že je potřeba respektovat vyjádření soudní poroty, zároveň ale dal najevo jisté výhrady k verdiktu, když uvedl, že mnozí Američané "včetně mě" po něm jistě zažívají hněv a znepokojení.

K vyústění procesu se vyjádřilo i mnoho dalších politiků, přičemž někteří zástupci Demokratické strany se vůči němu vymezovali, zatímco republikáni jej vítali. "Amerika dnes: Můžete porušit zákon, nosit s sebou zbraně vyvinuté pro armádu, střílet a zabíjet lidi, a projde vám to," uvedl například guvernér Kalifornie Gavin Newsom. Na straně republikánů pak přitahovala pozornost reakce kongresmana Madisona Cawthornea, který svým stoupencům vzkázal: "Kyle Rittenhouse není vinen, přátelé. Máte právo bránit se. Buďte ozbrojení, buďte nebezpeční a buďte morální."