Zahraničí

"Porážka Orbána mě netrápí, ten nový to zvládne," řekl Trump o Magyarovi

ČTK

Americký prezident Donald Trump řekl, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním Orbánovi vyslovil svou plnou podporu.

Americký prezident Donald TrumpFoto: REUTERS
Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v nedělních parlamentních volbách ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním pravostředovým a proevropským hnutím Tisza v čele s Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou většinu, což jí umožní změnit ústavu.

Podle řady médií i analytiků Orbánovou volební prohrou ztratil Trump svého klíčového spojence v Evropě.

„Myslím, že ten nový (Magyar) to zvládne dobře - je to dobrý člověk,“ uvedl Trump podle agentury Reuters.

Trump před maďarskými volbami Orbána opakovaně podpořil. Na své síti Truth Social jej označil za „silného a mocného lídra, bojovníka, vítěze a svého přítele“. Den před volbami pak slíbil využít „plnou hospodářskou moc“ Spojených států, aby pomohl maďarské ekonomice.

Americký viceprezident J. D. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb. Po Orbánově boku to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.

Viceprezident USA JD Vance přijel do Maďarska podpořit obhajujícího Viktora Orbána před volbami. Společně si notovali o zlatém věku a útočili na „bruselské byrokraty.“ | Video: Reuters
Spotlight - Barbora Šlapetová

Když kanibal potká kosmonauta a cestují do vesmíru. Český projekt zaujal i v Itálii

Jako první Češi v historii vystaví Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein svou uměleckou instalaci v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách. V konkurenci dalších světových projektů zaujali originálním propojením domorodého kmene ze Západní Papuy a Nové Guineje s kosmonauty z NASA. Ti spolu sdíleli zkušenosti cestování do vesmíru.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov visits China

Lavrov jednal se Si Ťin-pchingem, chystá se návštěva Putina

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov po středečním jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin v první polovině tohoto roku navštíví Čínu. Slíbil také, že Rusko pomůže Číně nahradit výpadek dodávek energetických surovin z Blízkého východu.

