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Zahraničí

Poražený Bolsonaro se z USA prohlásil za právoplatného prezidenta Brazílie

ČTK
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Poražený kandidát na brazilského prezidenta a senátor Flávio Bolsonaro, který ve středu po útěku z vlasti přicestoval na Floridu, prohlásil, že je právoplatně zvolenou hlavou státu a že jej o vítězství připravil volební státní převrat. Toho se podle něj měli dopustit levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve spolupráci s nejvyšším soudem. Informovala o tom agentura Reuters.

Brazil's presidential runoff election
Flávio Bolsonaro.Foto: REUTERS – Agustin Marcarian
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Bolsonaro v neděli prohrál druhé kolo prezidentských voleb a dnes přistál s rodinou v Miami. Do Spojených států odcestoval poté, co nevyhověl příkazu nejvyššího soudu, aby odevzdal své pasy v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním ze strany soudu ve dvou kauzách.

Tvrzení o volebním podvodu nepodložil žádnými důkazy, upozornil Reuters. Mezinárodní pozorovatelé označili hlasování za férové.

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„Chci říct nejen svým 60 milionům voličů, ale všemu brazilskému lidu, že jsem zvoleným prezidentem a že zločinci, kteří Brazílii ukradli volby, jsou součástí zločinecké organizace, jež nastolila tyranii,“ uvedl Bolsonaro v otevřeném dopise, který novinářům poskytli jeho spojenci.

Poděkoval v něm také americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho argentinskému protějšku Javieru Mileiovi za pomoc při opuštění země a za přijetí.

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Odlet soukromým letadlem

Bolsonaro s manželkou a dvěma dcerami překročil v úterý pozdě večer brazilsko-argentinskou hranici s platnými cestovními doklady. Krátce nato odletěli soukromým letadlem a po mezipřistání v Ekvádoru přistáli Bolsonarovi ve středu dopoledne tamního času na letišti Opa Locka Executive v Miami na Floridě.

Odmítání výsledku voleb Bolsonaro opírá o to, že Lulou jmenovaný soudce nejvyššího soudu v neděli o dvě hodiny prodloužil hlasování kvůli údajnému omezování volebního práva ve státě na severovýchodě Brazílie, který se tradičně kloní doleva.

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Tato obvinění vznesla Lulova kampaň. Bolsonarův tým ovšem také žádal o prodloužení voleb kvůli dešťům v jižních státech, kde převažují naopak konzervativní voliči. V prodloužené době ovšem hlasovalo podle analýz méně než 35 tisíc lidí, což představuje pouhé 0,03 procenta všech odevzdaných hlasů. Lula přitom vyhrál zhruba o 4,5 milionu hlasů.

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