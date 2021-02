Půl milionu předávkovaných. Gigant McKinsey zaplatí v opioidové kauze obří pokutu

Kreml v pátek kritizoval slova nového amerického prezidenta Joea Bidena ohledně Ruska jako velice agresivní a nekonstruktivní rétoriku. Ultimáta jsou nepřijatelná, zdůraznil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. Biden ve svém čtvrtečním projevu - prvním o zahraniční politice - obvinil Rusko z potlačování svobod a požadoval osvobodit uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného, kterého označil za politicky pronásledovaného.

"Je to velice agresivní a nekonstruktivní rétorika, k naší lítosti. A vůbec nepřijatelné jsou pro nás náznaky jakýchsi ultimát," prohlásil Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Moskva podle něj nehodlá "mentorská prohlášení" brát na vědomí. Současně však Rusko podle mluvčího nadále doufá, že Spojené státy projeví politickou ochotu ke spolupráci, nehledě na množství existujících rozporů.

Biden ve svém projevu na ministerstvu zahraničí ohlásil novou éru v americké diplomacii. "Řekl jsem prezidentu Putinovi velmi odlišným způsobem, než jak to činil můj předchůdce, že skončily dny, kdy se USA podrobovaly agresivitě Ruska, jeho vměšování do našich voleb, kybernetickým útokům, trávení občanů. Nebudeme váhat nechat za to Rusko zaplatit a hájit své životně důležité zájmy i naše občany," řekl šéf Bílého domu o svém telefonátu s ruským prezidentem.