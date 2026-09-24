Poradce Chameneího pohrozil rozšířením války. Mohla by se dostat až k Indickému oceánu

Pokud USA znovu zaútočí, mohl by Teherán rozšířit válku na Blízkém východě až k Indickému oceánu, řekl ve čtvrtek poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Íránští představitelé již dříve pohrozili, že v případě obnovení amerických útoků rozšíří geografický rozsah konfliktu.
Čtvrteční prohlášení je však první, ve kterém vysoký představitel Teheránu zmínil Indický oceán, kde se nachází strategická americko-britská vojenská základna Diego Garcia, vzdálená od Íránu téměř 4000 kilometrů, informovala agentura AFP.
„Vzhledem k tomu, že se konflikt rozšířil z Perského zálivu a Hormuzského průlivu do Rudého moře, je možné, že se v reakci na další válečné akce fronta rozšíří ještě dále a dosáhne až k Indickému oceánu a možná i dál,“ uvedl poradce pro íránská média. Slovy o rozšíření konfliktu do Rudého moře narážel na ovládnutí průlivu Báb al-Mandab jemenskými Húsíi, které teheránský režim podporuje.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán, který na ně odpověděl útoky na americké spojence na Blízkém východě. Teherán později také uzavřel Hormuzský průliv, strategicky důležitou úžinu, kterou za běžných okolností prochází okolo 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Blokáda ještě zvýšila význam průlivu Báb al-Mandab, který leží na námořní trase mezi Evropou a Asií vedoucí přes Rudé moře a Suezský průplav.
V červnu pak USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru a umožnit plavbu obchodních lodí průlivem. Memorandum ale ani jedna ze stran nedodržela. Podle AFP však představitelé obou zemí tento týden jednali v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN, což je další pokus o ukončení konfliktu.
Mezi požadavky, které Teherán předložil Washingtonu, patří podle íránských médií okamžité zrušení americké blokády íránských přístavů, okamžité uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Dalšími frontami jsou myšleny konflikty v Jemenu a Libanonu.
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