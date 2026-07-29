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Zahraničí

„Pořád jen přestávky na kávu.“ Ukrajince šokovalo cvičení NATO, vynesli tvrdý verdikt

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ukrajinští vojáci zažili během letošního cvičení NATO ve Švédsku kulturní šok. Překvapily je časté přestávky na kávu, přísná omezení pro létání s drony i celkový přístup západních armád k výcviku. V reportáži německého deníku WELT upozornili, že tato zkušenost odhalila propastný rozdíl mezi armádou formovanou více než čtyřmi lety války a ozbrojenými silami států aliance.

Švédští vojáci během aliančního cvičení Aurora 26 ve výcvikovém prostoru Väddö nedaleko Stockholmu.
Švédští vojáci během aliančního cvičení Aurora 26 ve výcvikovém prostoru Väddö nedaleko Stockholmu.Foto: Profimedia – Henrik Montgomery/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ukrajinští vojáci z 1. sboru Azov při cvičení Aurora 2026 plnili roli nepřítele. WELT popisuje, že při simulovaných střetech operovali průzkumné i útočné drony a rychle vyřazovali tanky i další alianční techniku, zatímco jednotky NATO si s tímto způsobem boje nedokázaly poradit. Ještě více však Ukrajince zaskočil samotný průběh výcviku.

„Pořád vyhlašovali další přestávky na kávu – říkali tomu fika – aby si vojáci NATO dostatečně odpočinuli,“ popsal voják s volacím znakem Alex. Dodal, že ve výcvikovém prostoru navíc platila přísná pravidla, která určovala, kde a za jakých podmínek lze používat drony. Jeho závěr z celého cvičení byl jednoznačný: v současném stavu by západní armády na skutečném bojišti neměly šanci obstát.

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O průběhu cvičení už dříve informovala agentura AP, která popsala konkrétní situaci, kdy dva ukrajinské týmy simulovaly ruský útok na ostrov Gotland v Baltském moři.

Podle agentury byly ukrajinské údery byly natolik účinné, že organizátoři museli výcvik hned třikrát přerušit a „oživit“ vyřazené západní vojáky i techniku, aby cvičení vůbec mohlo pokračovat. V dalším ze scénářů pak ukrajinští operátoři během necelých dvaceti minut prolomili obranu vojenského letiště a zasáhli všechny určené cíle.

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Nejde o ojedinělý případ

Aurora 2026 však není zdaleka prvním případem, kdy konfrontace se zkušenými Ukrajinci poodkryla slabiny západních sil. Na obdobné nedostatky upozornily už loňské manévry Hedgehog 2025 v Estonsku, kde ukrajinští operátoři paralyzovali alianční techniku podobným způsobem.

Deník The Wall Street Journal popsal, že jednotky NATO během manévrů podceňovaly dopady masového nasazení dronů a pohybovaly se a maskovaly způsobem, který by je na skutečném bojišti okamžitě prozradil.

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Ve prospěch Ukrajinců dopadlo i loňské námořní cvičení REPMUS/Dynamic Messenger 2025 u portugalského pobřeží, kde podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung ovládl tým pod jejich vedením všech pět simulovaných scénářů.

Podobné zkušenosti v řadě evropských zemí otevřely debatu, jak připravit armády na válku, v níž hrají hlavní roli drony, umělá inteligence a elektronický boj. WELT na základě své reportáže sestavil několik konkrétních kroků, které směřoval zejména k německému Bundeswehru.

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Podle deníku je nezbytné výrazně zrychlit proces zavádění nových technologií, zkrátit proces jejich testování a více využívat zkušeností vojáků z ukrajinské fronty. Další doporučení zahrnují přenesení větších pravomocí na mladší velitele, užší spolupráce se zpravodajskými službami či efektivnější přípravu mobilizačních a výrobních kapacit.

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