Populistům se ubráníme a EU bude pokračovat, slíbili v Římě lídři členských zemí

Premiéři nebo prezidenti států Evropské unie chtějí dál pokračovat společně. EU podle nich nesmí podlehnout populistům. Členské státy unie včetně Česka, ale bez Velké Británie se na tom shodly v italském Římě na slavnostním summitu k šedesátému výročí podpisu Římských smluv. Ty jsou základem dnešní Evropské unie. Podle zástupců sedmadvacítky by se ale měla unie změnit a víc se soustředit na zajištění prosperity nebo bezpečnosti svých občanů.

Řím - Evropská unie je podle svých členů nezbytná pro zajištění prosperity i bezpečnosti.

Po plánovaném odchodu Velké Británie se ale musí změnit, aby nepodlehla útoku populistů.

Na slavnostním summitu v Římě se na tom shodli premiéři či prezidenti 27 států unie. Připustili, že unii ohrožuje celá řada krizí.

"Jsme ale odhodláni postavit se jim," slíbili lídři včetně českého premiéra Bohuslava Sobotky ve společném prohlášení. "Máme zájem na další evropské spolupráci," řekl Sobotka.

Kulaté výročí

Premiéři nebo prezidenti se na římském Kapitolu sešli přesně 60 poté, co na stejném místě zástupci Francie, Německa, Itálie a zemí Beneluxu podepsali Římské smlouvy, které jsou základem dnešní Evropské unie.

V roce 2004 do ní vstoupilo i Česko.

Britská premiérka Theresa Mayová pozvání na summit odmítla.

V předvečer summitu další pokračování Evropské unie podpořil papež František, který lídry členských zemí přijal ve Vatikánu. Vyzval je, aby mezi sebou ukázali víc solidarity.

Ta je podle něj nejúčinnější zbraní proti populistickým politikům.

"Ti, kteří běží rychleji můžou nabídnout pomocnou ruku těm pomalejším. A ti, kterým se jde hůře se můžou snažit dohnat ty, kteří jsou vepředu," vyzval papež.

Země unie podle něj taky musí zůstat otevřené vůči světu a neuzavírat se do sebe. To by podle hlavy katolické církve byla jen "falešná forma bezpečnosti."

Členské státy zopakovaly, že EU se po plánovaném odchodu Británie musí proměnit. Svým občanům by měla zajistit větší bezpečnost nebo přispět k hospodářskému růstu a snižování nerovností mezi lidmi.

Lídři proto mimo jiné slíbili další posílení jednotného evropského trhu, na kterém mezi sebou členské země volně obchodují se zbožím i službami a platí na něm volný pohyb pracovních sil.

To vše přispívá k růstu ekonomiky.

Unie se má do budoucna taky zaměřit na bezpečnost. Boj proti terorismu nebo ochrana vnějších hranic jsou v kompetenci jednotlivých zemí a ne společných bruselských institucí.

Premiéři nebo prezidenti ale v Římě slíbili, že budou víc spolupracovat, například při výměně informací tajných služeb.

Unie by taky měla být schopna v případě potřeby vysílat společné vojenské mise mimo své území, kde by vojáci mohli zasáhnout například proti pašerákům migrantů.

Posílení této obranné spolupráce ale podle summitu rozhodně nenaruší fungování Severoatlantické aliance.

Konkrétněji v budoucnu

Lídři zemí EU tyto priority na summitu v Římě zadali jako obecné úkoly do budoucna.

S konkrétními návrhy by měla v příštích měsících přijít Evropská komise.

Dá se ale čekat, že se objeví spory. Česko například podporuje prohloubení obranné spolupráce, nelíbí se mu ale snahy o posílení sociálních práv, například aby musela každá země mít stanovenou minimální mzdu, i když v rozdílné výši.

Pokud budou rozdílné pohledy na další směřování EU pokračovat, může se do popředí dostat myšlenka zvaná vícerychlostní Evropa.

Podle ní by státy ochotné k další integraci mohly pokračovat samostatně bez účasti těch, které to odmítají. Taková možnost existuje už teď - ne všechny země EU mají euro, některé nejsou v Schengenu.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky není v zájmu Česka, aby těchto rozdílů mezi jednotlivými zeměmi přibývalo.

Češi, Poláci nebo Maďaři se obávají, že příliš velký důraz na vícerychlostní Evropu by z nich mohl udělat neplnoprávné členy a narušil by jednotný evropský trh, na kterém jsou ekonomicky závislí.

Do deklarace římského summitu proto prosadili, že země, které budou chtít, můžou v integraci postupovat rychleji, ale "musí nechat dveře otevřené těm, které se budou chtít přidat později."

Premiér Sobotka podle diplomatického zdroje Aktuálně.cz na summitu svým kolegům z ostatních států EU řekl, že víceryhlostní integrace musí být až poslední možností poté, co se nepodaří najít shodu všech členských států.

Před novináři Sobotka připustil, že pokud se nepodaří najít shodu v rámci všech zemí EU, tlak na vícerychlostní integraci může sílit.

"Bude na rozhodnutí České republiky, do jaké míry budeme bránit myšlenku společné Evropy do jaké míry, pokud se prosadí prvky posílené spolupráce v některých oblastech, se jich budeme účastnit nebo ne," řekl český premiér.

Myšlenku Evropy o více rychlostech veřejně podpořili Němci, Francouzi nebo země Beneluxu.

Podle diplomatů ale jakékoliv podstatnější diskuse musí počkat až na výsledek letošních francouzských prezidentských a německých parlamentních voleb.

