Průzkum: Volby na Slovensku by vyhrál Směr. Jeho popularita ale klesla pod 20 procent

Popularita nejsilnější slovenské vládní Směr-sociální demokracie (Směr-SD) tři měsíce před volbami klesla pod dvacet procent. Do sněmovny by se dostalo devět stran a koalic. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky ČTK poskytla agentura AKO.

Sondáž potvrdila, že stávající tříčlenná vládní koalice by již neměla ve sněmovně většinu. Preference Směru-SD v sondáži uspořádané od 19. do 25. listopadu klesly na 18,4 procenta z říjnových 20,1 procenta. Na druhé místo žebříčku popularity politických stran je se ziskem 12,5 procenta hlasů rozhodnutých voličů nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Dvoucifernou podporu mají i koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu (12,4 procenta) a krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (10,4 procenta). K tomu, aby opozice dokázala shromáždit většinu, by se na základě zmíněného průzkumu muselo spojit nejméně pět politických formací. Záměr některých lídrů opozičních či neparlamentních stran o předvolební koalici ztroskotal na Kiskově požadavku, aby společnou kandidátní listinu jako protiváhu stávající koalici vytvořilo až šest formací. Pod pětiprocentní hranicí, jejíž zdolání ve volbách 29. února příštího roku bude podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně, zůstala mimo jiné vládní strana Most-Híd se ziskem 3,5 procenta. Pětiprocentní hranici nepřekročila ani strana Vlast, jejímž lídrem je kontroverzní soudce slovenského nejvyššího soudu a neúspěšný prezidentský kandidát Štefan Harabin a kterou podpořila 2,1 procenta dotázaných. Video: Jsme naštvaní, jsme zklamaní. Toto je nejlepší tým pro Slovensko, představil Kiska svoji stranu 2:15 Andrej Kiska | Video: FCB Andrej Kiska