21. 5. Monika
Poprvé útočíme víc než nepřítel, říká Zelenského velitel. Odhadl směr ruských úderů

Kryštof Peňás

Snahy omezit ruské útočné schopnosti se podle ukrajinského vrchního velitele Oleksandra Syrského vyplácejí. Zatímco intenzita ukrajinských útočných akcí roste, ruská klesá. Zelenského klíčový velitel to uvedl v rozhovoru pro vojenský analytický portál Militarnyj. Varoval i před hrozbou útoku z Běloruska a koncentrací ruských vojsk na více směrech.

Podle velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského se Rusko nyní pokouší své vlastní útočné operace zintenzivnit.Foto: Reuters
„Intenzita a počet bojových operací na ruské straně se snížily, zatímco počet útočných a protiútočných akcí na naší straně vzrostl,“ zhodnotil Syrskyj současný vývoj na bojišti v rozhovoru pro ukrajinský portál Militarnyj.

„Například včerejší den se vyznačoval tím, že počet našich útočných akcí poprvé převýšil počet útočných akcí nepřítele. To znamená, že naše protiútoky a útočné operace na frontě byly početnější než ty, které prováděl nepřítel,“ uvedl Syrskyj v rozhovoru, který byl zveřejněn 19. května.

Syrskyj spojil tuto strategickou změnu s pokračujícími údery proti ruským silám a se snahami omezit efektivitu ruských útoků. Uvedl, že ukrajinské síly nadále uplatňují princip „aktivní obrany“, kdy provádějí protiútoky tam, kde je to nutné, a útočné operace tam, kde je to možné.

Podle velitele ukrajinských ozbrojených sil se Rusko nyní pokouší své vlastní útočné operace zintenzivnit. „Charakteristickým rysem je, že se pokoušejí soustředit své úsilí na několik směrů,“ popsal ruské snahy a doplnil, že Moskva nadále soustřeďuje hlavní úsilí na několik klíčových směrů na Donbase, především na oblast poblíž města Pokrovsk.

„Nesmíme polevit, protože nepřítel je silný. Na pokrovském směru soustředil téměř 99 800 vojáků, což je největší uskupení ve srovnání s ostatními částmi fronty. Je to obrovský počet a samozřejmě děláme vše pro to, abychom jej snížili,“ zdůraznil Syrskyj.

Nebezpečí z Běloruska

Syrskyj v rozhovoru nevyloučil ani možnost ruského útoku ze sousedního Běloruska. „Operace na severu jsou možné. To je reálné. Zpravodajské údaje nám ukazují, že ruský generální štáb v současnosti aktivně propočítává a plánuje operace,“ řekl s tím, že zmíněné zpravodajské informace jsou podle něj důvěryhodné.

Co se týče efektivity ukrajinských vojenských akcí, podle Syrského jsou celkové ruské ztráty na frontě „nyní přibližně 3,5krát vyšší (než ukrajinské), zatímco pokud jde o zabité, toto číslo někdy dosahuje sedminásobku, nebo dokonce devítinásobku“. Dodal, že Ukrajina dělá vše možné pro minimalizaci vlastních ztrát.

Ukrajinský generální štáb odhaduje celkové ruské bojové ztráty (mrtví, zranění, dezertující) od začátku invaze na přibližně 1,35 milionu vojáků.

Mohlo by vás zajímat: „Bomba, která vymaže z mapy.“ Ukrajinci nově používají ruský „patent“, je ještě lepší

Video představující novou ukrajinskou naváděnou bombu. Se silou 250kg TNT a dosahem navádění na desítky kilometrů je určená pro likvidování opevnění a velících center | Video: @revishvilig
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto

Drama v Pardubicích. Po útoku ve škole je jeden zraněný, policie evakuuje

Při konfliktu mezi dvěma lidmi v Poděbradské ulici v Pardubicích, kvůli kterému policie evakuovala Střední průmyslovou školu chemickou (SPŠCH), byl jeden člověk zraněn. Je v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Policie to uvedla ve čtvrtek na síti X s tím, že další informace poskytne, jakmile to okolnosti dovolí.

tankování, benzinka, žena

Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, benzin naopak zdražil

Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, kdežto benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 31 haléřů na 42,84 koruny za litr, cena nafty klesla o 40 haléřů na 40,96 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

