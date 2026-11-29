Sto tisíc britských záložáků dostalo dopis od velitelství britských ozbrojených sil. Mají aktualizovat své údaje, aby mohli být povoláni zpět do služby. Nic takového se nestalo od konce studené války. Velká Británie se připravuje na možnost rozsáhlého vojenského konfliktu.
Téměř sto tisíc bývalých vojáků může být dle zákona v případě krize povoláno zpět do služby. Londýn však narazil na zásadní problém. Ministerstvo obrany nemá aktuální údaje téměř poloviny z nich. Rozjelo proto „akci dopis“. Informoval o tom deník The Times
Dopisy podepsané veliteli britských pozemních sil, námořnictva a letectva jsou určeny příslušníkům takzvaných strategických záloh. Jedná se o bývalé příslušníky ozbrojených sil, kteří sice ukončili aktivní službu, ale za mimořádných okolností mohou být povoláni zpět.
Britské ministerstvo obrany chce aktualizovat jejich osobní údaje, zjistit jejich současné profesní dovednosti a nabídnout jim účast na vojenském výcviku. Až tisíc strategických záložníků by se mohlo dobrovolně zapojit do rozsáhlého aliančního cvičení Steadfast Defender, které je naplánováno na jaro roku 2027.
Krok britského ministerstva obrany přichází v době rostoucího napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Minulý týden narušily polský vzdušný prostor objekty pravděpodobně ruského původu, mezi nimiž byla podle polských úřadů také střela s plochou dráhou letu. K incidentu došlo nedaleko místa, kde probíhalo mezinárodní vojenské cvičení za účasti britských ozbrojených sil.
Britské královské letectvo (RAF) současně posiluje ochranu svých leteckých základen, mimo jiné v souvislosti s podezřením na plánovaný útok proti vojenskému letišti RAF Fairford. Podle britských médií mají být vojenské letouny na noc přesouvány do hangárů a na základnách mají být instalovány ochranné sítě proti dronům.
Britský ministr obrany Wes Streeting již v říjnu varoval, že Velká Británie musí být připravena na válku během následujícího tisíce dnů. Kontaktování bývalých příslušníků ozbrojených sil označil za rozumné a nezbytné preventivní opatření vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci. Současné kroky podle ministerstva obrany neznamenají bezprostřední mobilizaci, ale mají posílit připravenost země na případný konflikt.
Pozemní armáda měla v roce 1990 celkem 153 000 vojáků z povolání a 76 000 záložníků. Dnes má přibližně 73 700 profesionálů a 25 770 záložníků. Podle historických čísel ministerstva obrany je britská armáda nejmenší od 20. let 19. století. Hranici 73 000, pod kterou podle loňské strategické revize obrany nesmí klesnout, má těsně nad sebou. Navíc v roce 2025 klesl počet zájemců o službu meziročně zhruba o 40 procent
Za dramatickým poklesem stojí především desítky let rozpočtových škrtů, komplikovaný náborový proces a dlouhodobé problémy s udržením zkušených vojáků ve službě. Za posledních 27 let se pouze sedmkrát podařilo přijmout do britských pravidelných ozbrojených sil více příslušníků, než kolik jich službu opustilo.
Problémy se týkají i letectva a námořnictva. Na konci studené války mělo Královské letectvo (RAF) 89 000 lidí a víc než 300 bojových proudových letounů. Dnes má 31 390 vojáků z povolání a devět bojových letek. V každodenním provozu má jen 141 bojových letadel, kdežto Francie jich má 223 a Německo 190.
V roce 1990 mělo Royal Navy 48 velkých bojových lodí, z toho 13 torpédoborců a 35 fregat. Dnes mu zbývá šest torpédoborců a pět fregat. Má sice dvě obří letadlové lodě, ale doprovod na jejich ochranu dává dohromady jen s potížemi a jedné z letadlových lodí chybí letadla. Britové mají dále devět ponorek, čtyři z nich nesou jaderné rakety.
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