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Zahraničí

Poprava Pikeové se v americkém Tennessee nezdařila, vězenkyně ji přežila

ČTK
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Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu, uvedl podle agentury AP úřad pro správu věznic ve státu Tennessee. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomni v oddělené místnosti, uvedli, že jí byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu.

Vězení, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pikeová byla převezena do nemocnice. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy, napsala AP.

Právníci Pikeové podle stanice NBC News uvedli, že ženu ošetřují zdravotníci v nemocnici, avšak o jejím zdravotním stavu nemají informace.

Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu.
Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu.Foto: REUTERS – POLICE HANDOUT

Vykonavatelé popravy podle nich aplikovali obsah obou injekcí se smrtící látkou, ale Pikeová neztratila vědomí, chroptěla a stále jí bilo srdce. Chroptění slyšeli také přítomní novináři, podle kterých si odsouzená stěžovala na bolest.

Podle Robin Maherové z Informačního centra o trestu smrti je to, co ve středu večer Pikeová prodělala, bezprecedentní. Dosud se podle ní nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu.

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Původní termín popravy byl určen na středu ráno, federální odvolací soud ji ovšem hodinu před vykonáním zastavil. Generální prokurátor státu Tennessee se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu USA, který následně rozhodl, že úřady popravu Pikeové vykonat mohou.

Pikeová měla být první ženou popravenou v Tennessee za nejméně 200 let.

Vražda spolužačky

Nyní 50letá Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti.

Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.

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Právníci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění.

V žádosti dokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.

Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti.

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