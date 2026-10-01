Poprava Pikeové se v americkém Tennessee nezdařila, vězenkyně ji přežila

Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu, uvedl podle agentury AP úřad pro správu věznic ve státu Tennessee. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomni v oddělené místnosti, uvedli, že jí byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu.
Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pikeová byla převezena do nemocnice. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy, napsala AP.
Právníci Pikeové podle stanice NBC News uvedli, že ženu ošetřují zdravotníci v nemocnici, avšak o jejím zdravotním stavu nemají informace.
Vykonavatelé popravy podle nich aplikovali obsah obou injekcí se smrtící látkou, ale Pikeová neztratila vědomí, chroptěla a stále jí bilo srdce. Chroptění slyšeli také přítomní novináři, podle kterých si odsouzená stěžovala na bolest.
Podle Robin Maherové z Informačního centra o trestu smrti je to, co ve středu večer Pikeová prodělala, bezprecedentní. Dosud se podle ní nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu.
Původní termín popravy byl určen na středu ráno, federální odvolací soud ji ovšem hodinu před vykonáním zastavil. Generální prokurátor státu Tennessee se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu USA, který následně rozhodl, že úřady popravu Pikeové vykonat mohou.
Pikeová měla být první ženou popravenou v Tennessee za nejméně 200 let.
Vražda spolužačky
Nyní 50letá Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti.
Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.
Právníci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění.
V žádosti dokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.
Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti.
Wagnerovský maraton v Londýně: Hrůša oddiriguje v Královské opeře 15 hodin hudby
V roce 2027 zazní v londýnské Královské opeře kompletní Prsten Nibelungův skladatele Richarda Wagnera, a to pod taktovkou českého dirigenta Jakuba Hrůši. Čtyři propojené opery, které dohromady trvají zhruba 15 hodin, scéna uvede během čtyř cyklů od 4. října do 1. listopadu. V tiskové zprávě to oznámila umělcova mediální zástupkyně Kateřina Motlová.
Moravian RapSchody. Lou Fanánek Hagen bilancuje svou sólodráhu, vydal nové album
Skladatel, textař, zpěvák a spisovatel Lou Fanánek Hagen vydal kompilační album, na kterém bilancuje především svoji sólovou dráhu. První průřezové album frontmana skupiny Tři sestry nazvané LFH 60 vzniklo k jeho životnímu výročí.
Jeho matka přežila blokádu Leningradu, teď Byčkov nahrál s filharmonií Šostakovičovu Leningradskou
Česká filharmonie natočila pod taktovkou svého šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova Pátou a Sedmou symfonii Dmitrije Šostakoviče. Nahrávka pořízená během koncertů v letech 2024 a 2025 vyjde 6. listopadu.
Šéf lidovců přiznal, že strašení Babišem nefunguje. Promluvil i o „nejhorší“ písni
Označovat soupeře za podvodníky už na voliče přestává fungovat, míní předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Lidovci podle něj chtějí místo tématu „Antibabiš“ mluvit i jazykem lidí, kteří současnou vládu volili, ale jsou z jejího počínání zklamaní. V rozhovoru pro Spotlight serveru Aktuálně.cz Grolich popsal zákulisí opozičního návrhu na vyslovení nedůvěry vládě i budoucnost spolupráce nevládních stran.
Ztučnělá játra nebolí. Přesto mohou zvyšovat riziko infarktu i mrtvice, varují lékaři
Tuk se v játrech může hromadit celé roky, aniž by o tom člověk věděl. Nejde přitom jen o problém tohoto orgánu. Ztučnění jater souvisí s vyšším rizikem infarktu, mrtvice nebo srdečního selhání. Proč se játra a srdce potkávají a co může člověk udělat, aby své riziko snížil?