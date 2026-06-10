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Zahraničí

Poprava dusíkem je moc krutá, federální soud zakázal Alabamě metodu používat

ČTK

Federální soud ve Spojených státech trvale zakázal americkému státu Alabama popravovat vězně dusíkem. Zdůvodnil to tím, že tato metoda porušuje v ústavě zakotvený zákaz krutých a neobvyklých trestů, napsala v noci na středu agentura AP. Alabama trvá na tom, že postup popravy je ve shodě s ústavou.

vězení
Alabama od roku 2024 používá k popravám plynný dusík. Ten odsouzencům k nejvyššímu trestu podává přes respirátor, kterým nahrazuje přísun dýchatelného vzduchu čistým dusíkem. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock.com
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Rozhodnutí prozatím blokuje používání nové kontroverzní metody, kterou Alabama k popravování odsouzenců podporuje od roku 2024. Podle AP je očividné, že tato otázka nyní míří k Nejvyššímu soudu USA, který dosud neprohlásil žádnou metodu, které státy k popravám používají, za protiústavní.

Alabama od roku 2024 používá k popravám plynný dusík. Ten odsouzencům k nejvyššímu trestu podává přes respirátor, kterým nahrazuje přísun dýchatelného vzduchu čistým dusíkem. V USA bylo takto popraveno osm lidí, z toho sedm v Alabamě.

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