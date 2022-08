Záhada zmizelé rodiny. Vyznění posledního telefonátu vzorky DNA nepotvrdily

Od náletu ruských letadel svoji rodinu neviděl. Oleksandr Melnyčenko od března pátrá po svém synovi, jeho ženě a třech vnučkách. Rusové rozbombardovali jejich obytný dům v Kyjevě. Melnyčenko, bývalý policejní vyšetřovatel, hledá stopy v naději, že jeho rodina stále žije.

Už několik měsíců hledá muž z Borodjanky svou rodinu. Jeho syn, snacha a tři vnoučata zmizeli 1. března poté, co Rusové rozbombardovali jejich čtvrť u Kyjeva a jejich bytový dům byl zničen.

I když se Oleksandr Melnyčenko bojí, že rodinu už nikdy neuvidí, stále po ní pátrá. Místo bydliště svého syna a jeho rodiny od útoku navštívil už šestkrát. "Polovina z jejich domu chybí. Když jsem sem po útoku přišel poprvé, pořád jsem doufal, že je najdu. Několik lidí, kteří se v těch sklepích schovávali, se našlo. Ale po každé návštěvě se cítím hůř a hůř," popsal Melnyčenko.

Vnučka oslavila 16. narozeniny

Jeho nejstarší vnučka 28. února oslavila 16. narozeniny. Tehdy naposledy slyšel její hlas. "Poblahopřál jsem jí. Řekla: ‚Dědo, já budu mít opravdovou narozeninovou oslavu! Táta přinesl do sklepa dort!‘ Zeptal jsem se, co pijí. Odpověděla žertem: ‚Whisky, jako vždycky, když nejsi nablízku.‘ Řekl jsem, že jí pošlu peníze, ale odmítla a řekla, že mě chce vidět. To bylo všechno," zavzpomínal muž z Borodjanky.

Melnyčenkův syn bojoval v jednotce teritoriální obrany a se svým otcem mluvil jen pár hodin před náletem. "Řekl: ‚Tati, zajali jsme ruský tank.‘ Slyšel jsem v pozadí výstřely a zeptal jsem se, co to bylo. Řekl: ‚Střílejí na nás.‘ Zavěsil a zavolal zpátky ve 13:45. Pak řekl: ‚Jsem otřesený. Odvádějí mě k dětem do sklepa.‘ Po osmé hodině večerní už v Borodjance nebyl telefonní signál. Na budovu dopadly postupně tři bomby. Nezůstalo tu nic," uvedl Melnyčenko.

Stihla rodina utéct?

Bývalý policejní vyšetřovatel stále neví, jestli byla rodina jeho syna před náletem evakuována a jestli stihla utéct. "Byl by zázrak, kdyby odešli před náletem. Je to možné jen v případě, že už byli připraveni, když mi volal. Někdo říkal, že děti jsou v sirotčinci v Brjansku v Rusku. Já tomu zpočátku věřil. Můj syn a jeho žena byli údajně zadrženi," řekl Melnyčenko. Rodina ale na seznamech lidí násilně odvlečených do Ruska nebo Běloruska není.

Ani Melnyčenkovy vzorky DNA se neshodují s ostatky nalezenými v troskách domu. "Chci vidět své vnučky, syna a snachu, ale… kdyby byli naživu, našli by způsob, jak mi poslat zprávu. Je to už 150 dní. Teď chci s jistotou vědět, jestli jsou mrtví. Pak budou mít řádný pohřeb," vysvětlil muž z Borodjanky.

Podle policie se 25 místních obyvatel stále pohřešuje. A nejméně tři z nich jsou děti. "Mám radost z lidí, kteří se vracejí. Dává mi to naději, že se vrátí i moje rodina. Ale zatím se tak nestalo," uzavřel Melnyčenko.