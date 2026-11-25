Europoslanci budou ve středu po poledni hlasovat o rezoluci ohledně změny financování České televize a Českého rozhlasu, kterou prosazuje vláda Andreje Babiše.
V návrhu usnesení europoslanci vyzývají vládu, aby zajistila dostatečné a předvídatelné financování obou médií a zajistila transparentní legislativní projednání změny. Návrh také kritizuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Europoslanci budou též jednat o návrhu unijního rozpočtu na období 2028 až 2035 či o podpoře Ukrajiny.
Návrh nezávazného usnesení předložený členy pěti z osmi klubů v Evropském parlamentu také vyzývá Evropskou komisi, aby prověřila, zda jsou změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku v souladu s unijním právem, a to v první řadě s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA).
Rezoluce neuvádí, jak by měla být média financována. Požaduje však, aby měla i po změně přiměřené, udržitelné a předvídatelné prostředky pro plnění svých úkolů.
Návrh také vyzývá českého premiéra Babiše, aby vyřešil svůj konflikt zájmů v souladu s unijním právem. Babiš tvrdí, že tak již udělal, Evropská komise má o tom ale pochybnosti.
Návrh rezoluce podepsali europoslanci z frakcí Evropské lidové strany, socialistů a demokratů, Obnovy Evropy, Zelených a Levice. To však automaticky neznamená, že všichni členové těchto frakcí, které mají v parlamentu většinu, text podpoří.
Debatu navrhla frakce ANO
Mezi navrhovateli nejsou členové frakcí Patrioti pro Evropu, kde zasedají například europoslanci za ANO, Evropa suverénních národů či Evropští konzervativci a reformisté. Členy této poslední frakce jsou europoslanci za ODS. Ti avizovali podporu rezoluci, současně dali najevo, že jejich frakce nemá ohledně textu jednotný postoj.
Dopoledne budou europoslanci debatovat o Ukrajině a o tom, jak zajistit spravedlivý a trvanlivý mír. Na plénu by měla vystoupit šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Debata by se měla dotknout i listopadového neformálního summitu v Dublinu, kde se unijní vůdci shodli na formátu zastoupení EU při jednáních o míru na Ukrajině. Další debata se uskuteční ohledně návrhu na unijní rozpočet poté, co v sobotu představil svůj návrh šéf Evropské rady António Costa.
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