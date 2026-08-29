Poplach v zemi na východě Evropy probudí i mrtvého. Čelí přitom dvojí krizi

Rumunsko na východě čelí ruské hrozbě a stále častějším incidentům s drony, doma zase politické a ekonomické krizi. Přesto dál posiluje armádu, rozšiřuje protivzdušnou obranu a testuje, jak pevně dokáže chránit své hranice i vzdušný prostor. Kvůli dronům je ale občas slyšet poplach. „Zvuk, který tento systém vydává, by probudil i mrtvého,“ říká český velvyslanec v zemi Martin Košatka.
Mají se podle vás Rumuni čeho bát?
Určitě. Vezměte si, že Rumunsko má nejdelší hranici s Ukrajinou ze všech zemí aliance i Evropské unie – delší než Polsko, Slovensko nebo Maďarsko. A nejen to: sdílí ji přímo s Oděskou oblastí.
Všichni víme, že Rusku by se velmi líbilo obsadit celé ukrajinské černomořské pobřeží. Kdyby se Ukrajina tak hrdinsky nebránila, Oděská oblast by už dnes byla okupovaná.
Co by to znamenalo pro Rumunsko?
Mělo by Rusko přímo na svých hranicích. Hranice na Dunaji by se stala přímou linií dotyku mezi NATO, respektive EU, a Ruskem. To by mělo obrovský dopad i na Moldavsko. Rumunsko se tedy má čeho bát obecně, ale vaše otázka narážela pravděpodobně i na konkrétní hrozbu v podobě dronů.
Rusko útočí na Ukrajinu zcela bezskrupulózně. Neřeší, zda drony přeletí přes rumunské území nebo tam omylem zabloudí. A to ani nemluvím o reálné možnosti, že tam Rusko posílá drony úmyslně, aby testovalo reakci rumunského letectva i celé aliance. Proti dronům totiž nezasahují jen rumunské síly, ale i alianční posily – například při nedávném zásahu šlo o španělskou stíhačku.
V souvislosti s drony se mluví o celém východním křídle NATO. Čím dál častěji se spekuluje o tom, že by Vladimir Putin mohl chtít provokovat nebo podnikat hybridní operace. Pozornost se však soustředí hlavně na Pobaltí. Čím to je, že Rumunsko, přestože má s Ukrajinou více než 600 kilometrů dlouhou hranici, stojí tak trochu stranou zájmu?
O Pobaltí se mluví více z toho důvodu, že jde o menší a zranitelnější země. S výjimkou Litvy mají navíc početnou ruskou menšinu, což přímo vybízí k provokacím – například k inscenování fiktivního útoku na ruskou menšinu a následné „záchraně“ v podobě zelených mužíčků, jak jsme to viděli na Krymu.
To v Rumunsku tak snadno provést nelze. Navíc máme občas tendenci se na Rumunsko dívat trochu spatra, ale ono má poměrně velkou a velmi dobře vyzbrojenou armádu. Bezpečnostní situaci bere mimořádně vážně. Na obranu vydávalo přes 2,5 procenta HDP a má velmi dobře našlápnuto k tomu, aby splnilo alianční závazek ve výši 3,5 procenta, respektive pět procent.
Rumunsko postupně buduje reálné kapacity. Náhradou za staré sovětské stíhačky si pořídilo americké letouny F-16 a vytváří z nich čtyři letky.
A těmi také sestřelují drony…
Ano, ty vzdušné sestřelují raketami a na ty námořní použili kulomety. Celkem budou mít 67 těchto stíhaček, a navíc mají objednáno 32 strojů F-35. A zdaleka nejde jen o letectvo – masivně investují i do pozemních sil.
Mezi lety 2026 a 2028 dostanou 54 tanků Abrams, sami si vyrábějí obrněné transportéry Piranha a začali vyrábět vozidla Cobra. Mají systémy Patriot – jeden věnovali Ukrajině na její obranu a náhradou si pořídí sedm modernějších kompletů.
Rumuni navíc umožnili Spojeným státům rozmístit na svém území prvky protiraketové obrany – jak radary, tak interceptory. Rumunsko vojensky zdaleka není tak zranitelné jako malé pobaltské státy.
Pobaltské státy ale podle statistik dávají na obranu pět až šest procent HDP.
Estonsko je v tomto ohledu výjimečné, ale zase třeba nemá vlastní letectvo. Pobaltské státy výrazně posilují svou obranu, ale stále jsou dost zranitelné. Jako o slabém článku se mluvilo i o Suvalském koridoru, i když Polsko má velmi silnou armádu a tam by jen tak nějaká provokace neprošla.
Řekněme si však otevřeně, že nemusí jít jen o provokace, ale v případě Ruska i o cílené útoky či sabotáže. Prioritou Ruska je sice válka na Ukrajině a nemá zájem otevřeně útočit na NATO, ovšem může mít zájem narušovat aktivity v aliančních zemích, které pomáhají Ukrajině. Přibývá zpráv o snahách zabránit výrobě dronů či jiné techniky.
To už nejsou provokace, to jsou reálné útoky a sabotáže na našem území. Kterých v poslední době bohužel přibývá.
Pohár přetekl v květnu
Když se vrátíme k rumunské armádě – částka z evropského balíčku SAFE, kterou chtějí na obranu vyčlenit, je impozantní. Na druhé straně ale Rumunsko právě prochází politickou krizí, vláda je od května v demisi. Ovlivňuje to nějak proces vyzbrojování nebo rozhodování o sestřelování dronů? Ty tam totiž padají už delší dobu, ale k prvnímu sestřelu se odhodlali až v červenci…
Rumunsko mělo zpočátku legislativní překážky týkající se sestřelování dronů nad vlastním územím. Teprve po jejich odstranění bylo možné o tom vůbec uvažovat. Sám jsem byl překvapen, jak často rumunská armáda argumentovala obavami ze sekundárních škod.
Pohár ale definitivně přetekl. V květnu došlo ke zranění dvou lidí v Galați, když dron spadl na obytný dům, a Ruská federace bezskrupulózně dál a dál útočila na ukrajinské přístavy na Dunaji – Izmail, Reni i Kiliju – i přes rumunský vzdušný prostor.
Zlomovým momentem bylo, když dron namířil přímo do vnitrozemí směrem na Bukurešť. První sestřelený dron byl zneškodněn zhruba 200 kilometrů od ukrajinských hranic, pouhých asi sto kilometrů před Bukureští. Nad rumunským územím uletěl 250 až 300 kilometrů, což už bylo neúnosné. Na konci července rumunské stíhačky sestřelily drony tři dny po sobě.
Komplikuje tuto situaci současná politická nestabilita?
Určitě nepomáhá, když máte v době krize vládu v demisi a politici se dohadují… Nicméně drony se začaly sestřelovat právě za této přechodné vlády.
Problém spíše spočívá v tom, že opoziční strany (včetně donedávna vládní sociálně demokratické PSD) začaly zpochybňovat oprávnění přechodné vlády schvalovat velké projekty v rámci programu SAFE.
Současná obranyschopnost země se nijak nesnížila. Nemyslím si, že by politická situace ohrozila odhodlání Rumunska bránit svůj vzdušný prostor a plnit závazky vůči NATO. I kdyby předčasné volby vyhrála opoziční strana AUR, vojenský rozpočet by nesnižovala, protože se profiluje jako velmi proamerická a jistě by nechtěla ve Washingtonu takový krok vysvětlovat.
Například v župě Tulcea (zejména v deltě Dunaje) mají lidé poplachy téměř na denním pořádku, varování přicházejí na mobilní telefony ve dne v noci přes systém nouzových alertů. Zvuk, který tento systém vydává, by probudil i mrtvého. Když vám to pípá ve čtyři ráno i několikrát do týdne, lidé sami mají obrovský zájem na tom, aby vláda na obraně nešetřila.
Zároveň je jasné, že sestřelování dronů stíhačkami není dlouhodobě udržitelné ani ekonomicky efektivní. Dvě dvoumotorové stíhačky F-18 s drahými raketami zasahující proti levnému dronu představují extrémně nákladný způsob obrany.
Navíc pokud přiletí vlna desítek dronů najednou, stíhačky na ně nebudou mít dostatek raket. Rumunsko proto musí masivně investovat do vrstvené protidronové obrany.
Složitá situace
Kromě bezpečnostních výzev čelí Rumunsko i ekonomickým problémům. Někdejší „ekonomický tygr“ s nejvyššími růsty v Evropě dnes ztrácí dech. Jak byste popsal současný stav?
Rumunsko je významná vojenská síla v jižní části východního křídla aliance, na tom se shodneme. Co se týče ekonomiky, růst založený na automobilovém průmyslu, evropských dotacích a zadlužování se vyčerpal.
Rumunsko se nachází blízko stagnace, inflace dosahuje osmi procent a země má nejvyšší rozpočtový deficit v EU. K tomu připočtěte vysoce ztrátové státní podniky v dopravě či energetice. Právě neshody ohledně hlubokých strukturálních reforem vedly k pádu vlády.
Pozitivní zprávou je, že ratingové agentury Fitch i Moody's na přelomu července a srpna zachovaly Rumunsku investiční rating, což brání skokovému zdražení obsluhy státního dluhu. Ekonomická situace je však i tak velmi složitá.
Nedávno moldavská prezidentka Maia Sanduová zmínila, že za určitých okolností by nebyla proti sjednocení Moldavska s Rumunskem. Je to v Rumunsku reálné téma? Většina Moldavanů už má rumunský pas a Rumuni z mého pozorování mají dost vlastních ekonomických starostí, než aby bezprostředně řešili integraci chudšího souseda…
Rumuni nepovažují Moldavany za jiný národ – berou je jako krajany oddělené historickými událostmi. Pokud by k tomu vznikly podmínky, společnost by sjednocení neodmítla.
Rumunští politici o tom však záměrně příliš nahlas nemluví, protože by to okamžitě zneužily proruské síly v Moldavsku ke strašení voličů. Maia Sanduová tuto možnost zmínila spíše jako „plán B“ pro případ, že by selhala přímá cesta Moldavska do Evropské unie.
V tuto chvíli to ale pro běžné Rumuny není priorita. Jejich hlavním tématem je vlastní bezpečnost a především ekonomická a sociální situace.
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