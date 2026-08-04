Zelenského sok zkritizoval NATO: Je jak z druhé světové války, Ukrajina do něj nikdy nevstoupí

Ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království a bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj vyjádřil pochybnosti o tom, že Ukrajina někdy vstoupí do NATO. Toto prohlášení učinil během diskuse o euroatlantické integraci na setkání velvyslanců v Kyjevě. O Zalužném se mluví jako o Zelenského soupeři v případě prezidentských voleb, oba muži spolu měli neshody.
„NATO znám velmi dobře. Asi dvanáct let jsem osobně pracoval na tom, abychom zvládli standardy NATO, a každý rok jsem poslouchal pohádky o tom, jak se chystáme vstoupit do NATO. Bohužel tam nikdy nevstoupíme,“ prohlásil Zalužnyj podle zpravodaje ukrajinského deníku Evropská pravda.
Podle jeho názoru je problém v tom, že standardy NATO neodpovídají moderním standardům:
„S úrovní rozvoje ukrajinských ozbrojených sil je nemožné vstoupit do organizace řídící se doktrínami druhé světové války,“ opřel se do aliance s tím, že NATO pravděpodobně zůstane ve své současné podobě a stráví příštích 12 let, stejně jako Ukrajina, přechodem na standardy, kterých musí dosáhnout, aby „dosáhlo byť jen poloviční úrovně Ruské federace“.
Zalužnyj uznal, že „Ukrajina potřebuje technologie, které země NATO v současnosti vlastní“. Domnívá se však, že se Ukrajina připojí k blokům a aliancím, které se stále formují. „S největší pravděpodobností budeme hovořit o evropském vojensko-politickém bezpečnostním bloku,“ uvedl bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil.
Těm velel mezi roky 2021 a 2024, z funkce jej odvolal prezident Volodymyr Zelenskyj a nahradil jej Oleksandr Syrskyj. Mezi Zelenským a Zalužným panuje rivalita, oba muži měli odlišné názory na vedení války, mobilizaci a vojenskou strategii.
Zalužnyj je v současnosti ukrajinským velvyslancem ve Velké Británii. I tato pozice jej však podle některých zdrojů z diplomatického prostředí, se kterými redakce Aktuálně.cz mluvila, měla ponížit. Zalužnyj totiž nemluví příliš dobře anglicky.
Populární bývalý vrchní velitel už podle médií v soukromí oznámil, že až skončí válka, bude kandidovat na prezidenta. Podle dat z letošního června by Zalužného volilo 16 % Ukrajinců, zatímco současného prezidenta Zelenského dvakrát tolik.
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