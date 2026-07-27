Ponížení pro Putina. Místo velkolepé přehlídky si musel vystačit s plakátem ponorky

Den námořnictva bez námořnictva. Putin přijal slavnostní přehlídku před papírovými dekoracemi s domalovanou ponorkou.
V Petrohradu letos kvůli obavám z ukrajinských dronů neproběhla tradiční přehlídka ke Dni ruského námořnictva. Vladimir Putin místo ní vystoupil v petrohradské Admiralitě, kde se snažil zlehčit rostoucí nespokojenost Rusů a připomněl i údajný „Stalinův dar“ Ukrajině.
Tradičně jde o jednu z nejokázalejších vojenských akcí v Rusku. Po řece Něvě v Petrohradu a v nedalekém Kronštadtu proplouvají desítky válečných lodí ze všech hlavních ruských flotil, nad městem přelétávají stíhačky a bombardéry a prezident Vladimir Putin z velitelského člunu zdraví posádky jednotlivých plavidel.
Letos však byly oslavy výrazně skromnější. Hlavní přehlídka byla kvůli bezpečnostním obavám už druhý rok po sobě zrušena a prezident místo ní vystoupil s projevem k námořníkům v petrohradském sídle ruského námořnictva, kde si namísto velkolepé scenérie válečné flotily musel vystačit s kulisou v podobě velkého plakátu s vyobrazenou ponorkou.
Putinovu návštěvu navíc doprovázely stížnosti obyvatel Petrohradu na omezení internetového připojení. Mluvčí ruského námořnictva před konáním akce serveru Fontanka pouze sdělil, že na přehlídku „teď není vhodná doba“.
Putinovo rodné město už není v bezpečí
Důvod je však zřejmý. Putinovo rodné město, vzdálené více než tisíc kilometrů od ukrajinských hranic, bylo kvůli své poloze i silné protivzdušné obraně dlouho považováno za relativně bezpečné. V posledních týdnech však tuto představu narušily ukrajinské dronové útoky.
Už v červnu udeřil Kyjev na metropoli v den zahájení Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, které Putin dlouhodobě prezentuje jako výkladní skříň ruské ekonomiky. Jen dva dny před letošními oslavami Dne ruského námořnictva pak město zahalil hustý dým po útocích na logistická centra společnosti Wildberries a úřady musely přerušit provoz letiště Pulkovo.
Právě útoky na logistická centra společnosti Wildberries v posledních dnech vyvolaly vlnu kritiky i na ruských sociálních sítích. Zakladatelka kosmetické značky Svetlana Dodo si například na Instagramu postěžovala, že přišla přibližně o jeden milion rublů poté, co požár zničil její zboží.
Na zhoršující se situaci upozornil i jeden z nejznámějších kremelských propagandistů Vladimir Solovjov, který ve svém populárním pořadu připustil, že „situace je složitá“.
Putin vytáhl „Stalinův dar“ Ukrajině
Putin se před ruskými námořníky pokusil rostoucí kritiku zlehčit a varoval před spoléháním se na informace z internetových komunit, které podle něj obsahují příliš mnoho „informačního balastu“.
V celostátně vysílaném projevu zopakoval také tradiční narativy Kremlu. Tvrdil například, že jediným skutečným garantem územní integrity Ukrajiny byla Moskva, zatímco západní část Ruskem napadené země označil za „dar od Stalina“, který se podle něj dříve či později vrátí Maďarsku, Rumunsku a Polsku.
Zároveň připustil, že k tomu nedojde v dohledné době. Podle něj může trvat „rok, dva nebo třeba deset či patnáct let“, než se vše „historicky vrátí na své místo“. Podobné výroky o západní Ukrajině jsou dlouhodobou součástí kremelské propagandy, kterou Moskva využívá k ospravedlňování své invaze.