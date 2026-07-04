"Pomsta 20 milionů." Davy Íránců truchlí nad ostatky zabitého ajatolláha

V Teheránu v sobotu oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alí Chameneím, jehož zabily americko-izraelské útoky na Teherán 28. února. Oznámila to podle agentury AFP v 6:00 místního času (4:30 SELČ) íránská státní televize. Jde o součást šestidenních pietních akcí spojených s pohřbením ajatolláha.
Podle íránských úřadů se ceremonií zúčastní na 20 milionů lidí. Dnes ráno byly otevřeny brány velké mešity Mosala v Teheránu, kde nyní bude tělo Chameneího vystaveno. Podle AFP se dnes k místu hrnuly tisíce truchlících. Hojná účast na pohřbu má být podle íránských představitelů pomstou za jeho smrt.
Mnozí z těch, kteří dorazili už za úsvitu a byli většinou oblečeni v černém, mávali červenými šíitskými vlajkami s nápisem Mučedník. Podle novináře AFP někteří účastníci skandovali "Pomsta!" a také "Smrt Americe, smrt Izraeli!", což je slogan, který se často používá na oficiálních shromážděních.
Už v pátek se v mešitě konal pietní ceremoniál za účasti íránských představitelů a zahraničních hostů.
Íránská veřejnost bude mít příležitost rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem země do pondělí. Rakev, která byla do chrámového komplexu převezena v pátek, je zahalena do íránské vlajky a jsou na ní položeny černý turban a bíločerný šátek kúfíja. Tento turban nosí duchovní odvozující svůj původ od proroka Mohameda a šátek je symbolem íránské revoluční ideologie a solidarity s Palestinci.
Státní pohřeb Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a poté téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem, musel být kvůli válce s USA a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen.
Příští týden bude rakev s tělem Chameneího putovat do šíitských poutních měst Kom v Íránu a Nadžaf a Karbalá v Iráku. Bývalý duchovní vůdce poté bude 9. července pohřben v íránském Mašhadu, kde se narodil.
Mohlo by vás zajímat: Trump na své dohodě s Íránem nešetří chválou. Podívejte se, co vše řekl po jejím podepsání
V oblíbeném letovisku Čechů řádí ryba s „lidskými“ zuby. Je smrtelně jedovatá
Do Řecka se každý rok vydají na dovolenou až statisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu.
"Smrtelná hrozba pro Ameriku." Trump šokoval svátečním projevem jak z éry mccarthismu
Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. Prohlásil to v pátek večer podle tiskových agentur americký prezident Donald Trump. V projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore současně vyzdvihl "velikost a vznešenost" amerického národa.
Dobyli jsme Kosťantynivku, chlubí se Putin. Ukrajinci ztrátu města popřeli
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. Velký strategický význam ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády ocenil i ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinci však ruský úspěch odmítají.
"Jeden z největších taktických omylů." Nevídané střídání zaskočilo i oba gólmany
K nečekanému střídání brankářů těsně před rozstřelem sáhl v prvním kole play off mistrovství světa s Egyptem trenér australských fotbalistů Tony Popovic. Nezvyklý krok se však nevyplatil, Austrálie na penalty prohrála 2:4.