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Zahraničí

"Pomsta 20 milionů." Davy Íránců truchlí nad ostatky zabitého ajatolláha

Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Iran Khamenei Funeral
Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
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Podle íránských úřadů se ceremonií zúčastní na 20 milionů lidí. Dnes ráno byly otevřeny brány velké mešity Mosala v Teheránu, kde nyní bude tělo Chameneího vystaveno. |
Foto: REUTERS – Mohammed Salem
ČTK

V Teheránu v sobotu oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alí Chameneím, jehož zabily americko-izraelské útoky na Teherán 28. února. Oznámila to podle agentury AFP v 6:00 místního času (4:30 SELČ) íránská státní televize. Jde o součást šestidenních pietních akcí spojených s pohřbením ajatolláha.

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Podle íránských úřadů se ceremonií zúčastní na 20 milionů lidí. Dnes ráno byly otevřeny brány velké mešity Mosala v Teheránu, kde nyní bude tělo Chameneího vystaveno. Podle AFP se dnes k místu hrnuly tisíce truchlících. Hojná účast na pohřbu má být podle íránských představitelů pomstou za jeho smrt.

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Mnozí z těch, kteří dorazili už za úsvitu a byli většinou oblečeni v černém, mávali červenými šíitskými vlajkami s nápisem Mučedník. Podle novináře AFP někteří účastníci skandovali "Pomsta!" a také "Smrt Americe, smrt Izraeli!", což je slogan, který se často používá na oficiálních shromážděních.

Už v pátek se v mešitě konal pietní ceremoniál za účasti íránských představitelů a zahraničních hostů.

Íránská veřejnost bude mít příležitost rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem země do pondělí. Rakev, která byla do chrámového komplexu převezena v pátek, je zahalena do íránské vlajky a jsou na ní položeny černý turban a bíločerný šátek kúfíja. Tento turban nosí duchovní odvozující svůj původ od proroka Mohameda a šátek je symbolem íránské revoluční ideologie a solidarity s Palestinci.

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Státní pohřeb Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a poté téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem, musel být kvůli válce s USA a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen.

Příští týden bude rakev s tělem Chameneího putovat do šíitských poutních měst Kom v Íránu a Nadžaf a Karbalá v Iráku. Bývalý duchovní vůdce poté bude 9. července pohřben v íránském Mašhadu, kde se narodil.

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