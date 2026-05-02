"Nepotřebujeme jejich pomoc." Trump otočil, Ukrajinci školí USA ve válečné dovednosti

Spojené státy nasadily na letecké základně Prince Sultan v Saúdské Arábii ukrajinský protidronový systém Sky Map. Učinily tak měsíc poté, co prezident USA Donald Trump veřejně odmítl pomoc svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského.
Software společnosti Sky Fortress zpracovává data z radarů a akustických senzorů a detekuje bezpilotní letouny. Nasazení ukrajinské velitelsko-řídicí platformy je podle agentury Reuters známkou toho, jak výrazně armáda Ruskem napadené Ukrajiny v těchto technologiích pokročila.
Zároveň ale také poukazuje na zranitelnost americké protivzdušné a protiraketové obrany na Blízkém východě.
Ukrajinští vojenští představitelé dorazili na základnu, aby vycvičili zdejší americké vojáky v používání systému, který ukrajinská armáda využívá k detekci přilétajících hrozeb a k zahajování protiútoků pomocí záchytných dronů.
Tento vývoj přitom následuje několik týdnů poté, co americký prezident Trump veřejně odmítl nabídku pomoci proti íránským dronům od ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského. „Nepotřebujeme jejich pomoc,“ konstatoval na stanici Fox News 6. března.
Saúdskoarabská letecká základna Prince Sultan čelila od začátku americko-izraelské války proti Íránu vlnám útoků drony Šáhid. V jejich důsledku bylo podle dostupných informací zničeno několik letounů. Doposud jsou proti dronovým útokům na základně používány zejména interceptory Coyote, produkované americkou společností RTX.