Objevil se nečekaný spojenec. Může Kyjevu dodat zásadní zbraň pro válku s Ruskem

Japonsko, které desítky let drželo jedny z nejpřísnějších pravidel pro vývoz zbraní na světě, znovu otevírá debatu o tom, jestli Ukrajině dodá protiraketové střely Patriot. Tedy přesně to, co Kyjev nejvíc potřebuje proti sílícím ruským raketovým útokům. Podle odhadů Ukrajina jen na letošní zimu potřebuje nejméně 300 takových střel.
Při návštěvě Kyjeva to řekl bývalý japonský ministr obrany a poslanec vládnoucí Liberálně demokratické strany Icunori Onodera. Informoval o tom server RBC-Ukraine.
Podle Onodery Tokio sice stále naráží na právní i politická omezení vývozu zbraní, poslední jednání s ukrajinskými představiteli ale může být impulzem k tomu, aby vláda znovu začala probírat, co je možné udělat. Prozatím však není jasné, jakou verzi antiraket by Ukrajina dostala.
„V Japonsku platí určitá právní omezení i omezení na úrovni státní politiky. Pod vedením premiérky Takaičiové ale chceme tuto návštěvu využít jako impulz k zahájení vnitrostátních jednání o dalších krocích,“ řekl Onodera.
Japonsko svoji legislativu v tomto ohledu značně liberalizovalo. Zrušilo mimo jiné zákon, který zakazoval export útočných zbraní do zahraničí. Ten byl v platnosti od konce druhé světové války. Například Austrálie si objednala od Japonska válečné lodě v hodnotě 155 miliard korun. O zbraně vyjádřila zájem i Indonésie.
Jakýkoliv krok ohledně střel Patriot by pro Ukrajinu hodně znamenal, protože Rusko aktuálně rozšiřuje útoky balistickými střelami i střelami s plochou dráhou letu.
Japonská pravidla pro vývoz zbraní jsou ale pořád přísná, obzvlášť pokud by hotové zbraně mířily přímo do země, která aktivně válčí – jakákoliv výjimka by tak musela projít rozhodnutím vlády.
Spolupráce a důvěra posilují
Onodera svou návštěvu popsal jako další krok v širším diplomatickém dialogu mezi Tokiem a Kyjevem.
Předseda japonské sněmovny reprezentantů Eisuke Mori navštívil Ukrajinu poprvé 14. září, premiérka Takaičiová se se Zelenským sešla koncem září v New Yorku a teď se s ukrajinským prezidentem v Kyjevě setkal i Onodera se skupinou japonských poslanců – řeč byla o hlubší oboustranné spolupráci a společných projektech.
„Mám pocit, že teď jsme ve fázi, kdy se důvěra mezi Japonskem a Ukrajinou soustavně posiluje. Co se týče budování těchto vztahů do budoucna, plánujeme na základě této výměny názorů příslušné konzultace s japonskou vládou,“ dodal Onodera.
Ukrajina se mezitím podle dřívějších zpráv snaží s japonským koncernem Mitsubishi domluvit průmyslové partnerství, které by využilo jeho zkušeností s licenční výrobou raket pro systém Patriot.
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