Pomoc Česka se týká jen některých afghánských tlumočníků. Ostatní se bojí o rodiny

Česko je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) v kontaktu se všemi afghánskými tlumočníky, kterých se týká záchranný program. Pokud někdo z afghánských spolupracovníků české armády kontaktován nebyl, zřejmě mu dávno skončil kontrakt s armádou a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezpečnostní prověrkou. Metnar reagoval na zprávy, že někteří afghánští tlumočníci osloveni nebyli.

Kvůli postupujícímu Tálibánu se pokoušejí z Afghánistánu dostat lidé, kteří v posledních letech spolupracovali s koaličními vojsky. Obávají se o život svůj i svých rodin. Česko nabídlo pomoc tlumočníkům, kteří spolupracovali s armádou v "nejaktuálnějším" období, a místním pracovníkům kábulské ambasády. Tlumočníci pomáhající českým vojákům v dřívějším období se tak pravděpodobně pomoci z české strany nedočkají.

"Chci jasně říct - se všemi, kterých se program naší pomoci týká, jsme v kontaktu. Kdo tvrdí, ze nebyl kontaktován, tak zřejmě proto, že mu kontrakt dávno skončil a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezpečnostním screeningem," napsal Metnar.

Novinář serveru Seznam Zprávy Vojtěch Blažek v neděli uvedl, že mu jeden z bývalých tlumočníků zaslal zprávu, ve které žádá o pomoc, protože nebyl stále českým státem kontaktován. Kvůli vstupu tálibánských bojovníků do Kábulu se obává o svůj život i o svou rodinu.

Ministerstvo obrany již dříve uvedlo, že vybralo tlumočníky, kterým bude nabídnuta pomoc. Primárně mělo jít o peníze, nabídnuto jim bylo i přesídlení. Podle obrany jde o spolupracovníky z nejaktuálnějšího období.

Čekají před letištěm

Bývalý příslušník speciální jednotky Vojenské policie (SOG) Lumír Němec, který v Afghánistánu působil, potvrdil, že někteří z tlumočníků, se kterými je v kontaktu on nebo iniciativa Zachraňte tlumočníky, nabídku pomoci nedostali.

"Mám informace, že vláda provádí nějaké kroky, ale nejsou oslovováni zdaleka všichni tlumočníci. Vláda oslovuje tlumočníky podle nějakého klíče, který já neznám, s největší pravděpodobností jsou to ti, kteří pro nás pracovali v poslední době," řekl Němec.

On sám je v kontaktu se dvěma bývalými spolupracovníky armády, kteří byli zařazeni do přesídlovacího programu, který byl ale asi před čtyřmi lety zrušen. Němec již dříve řekl, že tehdy absolvovali bezpečnostní prověrku.

"Ti lidé jsou teď v Kábulu před letištěm a absolutně nevědí, co s nimi bude," uvedl. Vláda by podle něj měla "alespoň najít odvahu" a sdělit jim, ať s pomocí nepočítají a postarají se o sebe sami. Zdůraznil, že jinou šanci na pomoc než z české strany nemají. "Je to absolutní ostuda, z mého vojenského nebo lidského pohledu je to podraz a zrada, kterou jsme na ty lidi udělali," dodal.

Týdeník Respekt uvedl, že ani Vojenské zpravodajství nemá přístup k většině dokumentů, které v minulosti stvrzovaly důvěryhodnost afghánských spolupracovníků. "Prověřovala je totiž americká soukromá firma a komunikace se překotným odchodem spojeneckých vojsk údajně 'velmi zkomplikovala'," uvedl týdeník.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) v neděli České televizi řekl, že podle jeho informací by se pomoc měla týkat necelé stovky lidí, a to včetně rodinných příslušníků.