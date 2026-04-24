"Pomalé" letadlo se hodí. Ukrajinci sestřelují ruské cíle z otevřeného kokpitu

Záběry zachycují zásah ruského dronu Šáhid z paluby cvičného letounu Yak-52. Dvoumístná posádka využívá nízkou rychlost k přiblížení k cíli a jeho zničení střelbou během letu.
Ukrajinští piloti nasadili nad Oděskou oblastí cvičné letouny Yak-52 k zásahům proti ruským dronům Šahíd. Podle zveřejněných záběrů posádky útočí na bezpilotní cíle útočnými puškami přímo během letu.
Videa, zveřejněná o víkendu piloty z 11. ukrajinské samostatné armádní letecké brigády, ukazují specifický způsob zásahu, typický spíše pro vzdušné střety na samém začátku první světové války.
Dvoučlenná posádka přibližuje letoun k cíli, přičemž pilot udržuje stabilní pozici vůči dronu a druhý člen posádky na něj střílí z ruční zbraně přímo z otevřeného kokpitu.
Právě vlastnosti letounu Yak-52 – zejména nižší rychlost a dobrá manévrovatelnost – umožňují sledovat pomalu letící drony a udržet se v jejich blízkosti. To z něj činí vhodný doplněk k rychlejším bojovým letounům, které jsou pro tento typ cíle méně efektivní.
Drony typu Šahíd využívá Rusko dlouhodobě k útokům na ukrajinské území, přičemž Oděská oblast patří mezi pravidelně zasažené regiony. Opakované nasazení těchto prostředků vytváří tlak na protivzdušnou obranu, která musí reagovat na větší množství cílů současně.
Nasazení cvičných letounů tak zapadá do širší snahy rozšířit spektrum obranných prostředků. Vedle moderních systémů protivzdušné obrany se v praxi uplatňují i improvizovanější řešení, která mají zvýšit schopnost reagovat na masové útoky bezpilotních prostředků.