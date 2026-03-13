Pomáhají Rusové zaměřovat americké cíle? Trumpův muž svojí odpovědí překvapil

Moskva má hned z několika důvodů zájem na prodlužování války v Íránu. Vyhovuje jí, že se pozornost USA upírá jiným než ukrajinsko-ruským směrem. Ke škodě Kremlu přitom není ani růst nákladů pro USA a širší ekonomické otřesy. Vysoké ceny ropy prospívají ruské válečné ekonomice a deficitním rozpočtům, píše vojensko-politický analytik Giorgi Revishvili pro server Russia Analyzed.
Dalším z důvodů, proč Rusku válka na Blízkém východě vyhovuje, je podle Revishviliho riziko narušení vojenských dodávek Ukrajině – bez střel protivzdušné obrany by se Kyjev nemohl bránit další eskalaci ruských raketových úderů.
V důsledku války na Ukrajině postupně slábne vliv Ruské federace v některých regionech, a pro Moskvu je proto strategicky důležité udržovat s Teheránem partnerství.
Novináři aktuálně pracují se zprávou, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro zaměřování amerických cílů.
Když byl moderátorem televizní stanice CNBC právě v tomto kontextu dotazován zvláštní vyslanec Spojených států pro Blízký východ Steve Witkoff, reagoval nicméně prostým konstatováním, že není zpravodajský důstojník a tyto informace proto nemůže potvrdit.
Rusové podle něj tvrdí, že nic takového nedělají, a je proto namístě doufat, že zmíněné informace skutečně nesdílejí. Revishvili ale tento postoj v článku na serveru Russia Analyzed považuje za naivní a upozorňuje, že Moskva by mohla Teheránu nabídnout – byť omezenou – vojenskou pomoc.
Zachránce Sparty tepe spoluhráče: Chybí vůle, tohle je prostě málo
Pouze jemu můžou fotbalisté Sparty děkovat, že v odvetě osmifinále Konferenční ligy bude ještě o co hrát. Brankář Jakub Surovčík chytil několik tutovek hráčů Alkmaaru a postaral se o to, že se Letenští po prohře 1:2 v Nizozemsku budou příští čtvrtek na domácím stadionu pokoušet o smazání pouze jednogólového manka.
ŽIVĚ „Zcela ničíme teroristický režim,“ pochválil se Trump. Je mu ctí zabíjet Íránce
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Musí ale už být na moři
Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) umožnily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Učinily tak ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi. Na síti X to sdělil americký ministr financí Scott Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel.
Siniaková vzdala dvouhru, v deblu je ale ve finále. Nastoupí proti neoblíbené dvojici
Česká tenistka Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry v Indian Wells.
ŽIVĚ Snaží se rozdělit Evropu. Šéfce unijní diplomacie se nelíbí jednání Spojených států
"Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii," řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé. Podle agentury Reuters to prohlásila v pátečním rozhovoru pro Financial Times. Americký prezident Donald Trump kritizuje EU dlouhodobě.