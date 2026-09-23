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Zahraničí

Polský vzdušný prostor narušil ruský vojenský vrtulník, uvedla armáda

ČTK
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Do polského vzdušného prostoru dnes dopoledne z Kaliningradské oblasti vletěl ruský vojenský vrtulník Mi-8, oznámila polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor opustil.

Moscow,,Russia,08.07.2021.,Demonstration,Flights,Of,Russian,Mi-8,And,Mi-17
Ruský vojenský vrtulník Mi-8.Foto: Shutterstock
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Helikoptéru sledovaly polské radiolokační systémy, vzlétly kvůli ní stíhačky a v pohotovosti byly pozemní síly i prostředky obrany, uvedla také armáda. "Z povahy tohoto incidentu vyplývá, že Rusko opět prověřuje připravenost naší protivzdušné obrany," píše se v prohlášení na sociální síti X.

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Polsko je ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli ruské invazi na Ukrajinu, proti které ruská armáda každodenně podniká dronové a raketové útoky. Polsko napadenou zemi podporuje a opakovaně varuje před provokacemi ze strany Moskvy.

Kaliningradská oblast je ruská exkláva vklíněná mezi Polskem a Litvou.

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