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Zahraničí

Polský turista nepřežil pád v masivu nejvyšší hory Slovenska

ČTK
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Polský turista nepřežil pád v masivu nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS), která hlášení o neštěstí dostala dnes ráno.

Gerlachovský štít
Gerlachovský štítFoto: Jakub Krajňák / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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Pětadvacetiletý Polák padal asi 100 metrů srázem zvaným Batizovská próba. Turistu se na místě snažili oživit přítomní lidé. V oživování pak neúspěšně pokračovali přivolaní horští záchranáři a také lékař, které do oblasti dopravil vrtulník.

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Tragické nehody polských turistů v horách na Slovensku nejsou ojedinělé. Ve slovenských Vysokých Tatrách letos v červenci a v srpnu zahynulo dohromady osm lidí, všichni byli občany Polska. Právě polským turistům, kteří hojně navštěvují Slovensko, pomáhala HZS v tomto nejvyšším slovenském pohoří nejčastěji.

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