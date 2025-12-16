Polský student chystal atentát na vánoční trh, okouzlil ho Islámský stát

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal atentát na vánočním trhu, oznámil v úterý mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński.
Mateusz W., studující na katolické univerzitě v Lublinu, se chystal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, uvedl mluvčí, aniž by sdělil název konkrétního města. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu, uvedla polská média.
"Dříve (podezřelý) vyhledával informace, jak si připravit materiály k teroristickému činu. Chystal se rovněž vstoupit do teroristické organizace, aby získal pomoc při uskutečnění svých záměrů. Cílem zločinu bylo zastrašit hodně lidí a také podpořit Islámský stát," uvedl mluvčí, citovaný polskými i zahraničními médii.
Podezřelého odhalili vlastním přičiněním agenti kontrarozvědky ABW. Mladého Poláka silně okouzlil islám a toužil navázat kontakt a spolupráci s teroristickou organizací Islámský stát (IS), uvedl Dobrzyński na tiskové konferenci podle listu Gazeta Wyborcza. Nic v tomto případě nesvědčí o ruské stopě, konstatoval mluvčí.
Upozornil, že jde o další případ, kdy se mladí muži chystali spáchat atentát.
V polovině června strážci zákona zadrželi několik devatenáctiletých mladíků, kteří shromažďovali pyrotechnický materiál. Údajně plánovali teroristické akce včetně útoku na školu ve městě Olsztyn na severu země, připomněla agentura Reuters.
"Nechutná představa.“ Vetchý promluvil o údajném obohacování z dronů pro Ukrajinu
Skupina D se na úterní tiskové konferenci ohradila proti podezřením z nelegálního vývozu dronů a osobního obohacování. Tvrdí, že nikdy nevyvezla drony bez licence ani si z veřejné sbírky nevyplatila peníze, a poukazuje na pravidelné audity svých aktivit. Reaguje tak na prověřování jednoho z dodavatelů projektu Nemesis ze strany Vojenské policie.
Únos hocha na Zlínsku v hlavních bodech: Policie musela v chatě najít zásadní důkaz
Dlouhé pátrání po pohřešovaném 12letém školákovi mělo dobrý konec. Nad děsivým případem, který sleduje celá Česká republika, ale stále visí několik velkých otazníků. Jak důvěrně se znal únosce s vězněným hochem? Kde všude se celý případ odehrál a co napoví obvinění, kterému pachatel čelí? Odpovídáme na nejčastější otázky, které zaznívají v souvislosti s únosem chlapce na Zlínsku.
Firma spojená s Trumpovým zetěm končí s kontroverzním projektem v Bělehradě
Firma Affinity Partners spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem v úterý oznámila, že ukončuje svůj realitní projekt v Bělehradě.
Přišel o panictví dříve než jeho otec. Přehled nejlepších vtipů o Chucku Norrisovi
Satirické vtípky o nesmrtelném texaském rangerovi baví lidi po celém světě už téměř dvacet let. Jejich první verze, s níž v roce 2005 přišel ve své late-night show americký moderátor Conan O’Brian v rubrice Chuck Norris Facts, je už možná otřepaná, fanoušci je ale stále obměňují a vymýšlejí nové. Nyní jsme vybrali ty, které mají Češi nejraději.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.