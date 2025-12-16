Přeskočit na obsah
Benative
16. 12. Albína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Polský student chystal atentát na vánoční trh, okouzlil ho Islámský stát

ČTK

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal atentát na vánočním trhu, oznámil v úterý mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński.

Polská policie, Polsko, ilustrační foto.
Polská policie, ilustrační foto.Foto: Externí
Reklama

Mateusz W., studující na katolické univerzitě v Lublinu, se chystal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, uvedl mluvčí, aniž by sdělil název konkrétního města. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu, uvedla polská média.

"Dříve (podezřelý) vyhledával informace, jak si připravit materiály k teroristickému činu. Chystal se rovněž vstoupit do teroristické organizace, aby získal pomoc při uskutečnění svých záměrů. Cílem zločinu bylo zastrašit hodně lidí a také podpořit Islámský stát," uvedl mluvčí, citovaný polskými i zahraničními médii.

Související

Podezřelého odhalili vlastním přičiněním agenti kontrarozvědky ABW. Mladého Poláka silně okouzlil islám a toužil navázat kontakt a spolupráci s teroristickou organizací Islámský stát (IS), uvedl Dobrzyński na tiskové konferenci podle listu Gazeta Wyborcza. Nic v tomto případě nesvědčí o ruské stopě, konstatoval mluvčí.

Upozornil, že jde o další případ, kdy se mladí muži chystali spáchat atentát.

Reklama
Reklama

V polovině června strážci zákona zadrželi několik devatenáctiletých mladíků, kteří shromažďovali pyrotechnický materiál. Údajně plánovali teroristické akce včetně útoku na školu ve městě Olsztyn na severu země, připomněla agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ondřej Vetchý, herec, Skupina D
Ondřej Vetchý, herec, Skupina D
Ondřej Vetchý, herec, Skupina D

"Nechutná představa.“ Vetchý promluvil o údajném obohacování z dronů pro Ukrajinu

Skupina D se na úterní tiskové konferenci ohradila proti podezřením z nelegálního vývozu dronů a osobního obohacování. Tvrdí, že nikdy nevyvezla drony bez licence ani si z veřejné sbírky nevyplatila peníze, a poukazuje na pravidelné audity svých aktivit. Reaguje tak na prověřování jednoho z dodavatelů projektu Nemesis ze strany Vojenské policie.

Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl držen unesený chlapec.
Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl držen unesený chlapec.
Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl držen unesený chlapec.

Únos hocha na Zlínsku v hlavních bodech: Policie musela v chatě najít zásadní důkaz

Dlouhé pátrání po pohřešovaném 12letém školákovi mělo dobrý konec. Nad děsivým případem, který sleduje celá Česká republika, ale stále visí několik velkých otazníků. Jak důvěrně se znal únosce s vězněným hochem? Kde všude se celý případ odehrál a co napoví obvinění, kterému pachatel čelí? Odpovídáme na nejčastější otázky, které zaznívají v souvislosti s únosem chlapce na Zlínsku.

Nejlepší vtipy o Chuck Norrisovi, Chuck Norris, vtip, vtipy, Magazín
Nejlepší vtipy o Chuck Norrisovi, Chuck Norris, vtip, vtipy, Magazín
Nejlepší vtipy o Chuck Norrisovi, Chuck Norris, vtip, vtipy, Magazín

Přišel o panictví dříve než jeho otec. Přehled nejlepších vtipů o Chucku Norrisovi

Satirické vtípky o nesmrtelném texaském rangerovi baví lidi po celém světě už téměř dvacet let. Jejich první verze, s níž v roce 2005 přišel ve své late-night show americký moderátor Conan O’Brian v rubrice Chuck Norris Facts, je už možná otřepaná, fanoušci je ale stále obměňují a vymýšlejí nové. Nyní jsme vybrali ty, které mají Češi nejraději.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama