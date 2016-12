Terorista postřelil polského řidiče kamionu čtyři hodiny před útokem v Berlíně, zjistila pitva

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Polský řidič kamionu Lukasz Urban zřejmě nestrhl volant teroristovi Anisu Amrimu, jak se spekulovalo. Amri, který v Berlíně zavraždil včetně Urbana 12 lidí, ho postřelil do hlavy už několik hodin před masakrem na trzích. Podle serveru Bild.de to ukázala pitva. Polák po střelbě přišel o velké množství krve. Je možné, že byl v době najetí do davu ještě naživu, ale podle lékařů už nebyl schopen vědomě jednat. Tělo Urbana policisté našli v kabině. Amriho zastřelil v pátek italský policista v Miláně.

Berlín – Tunisan Anis Amri, který před více než týdnem najel kamionem do lidí na vánoční trhu v Berlíně, už několik hodin před tím postřelil polského řidiče. S odvoláním na výsledky pitvy o tom informovala německá média.

Policie našla sedmatřicetiletého Lukasze Urbana na sedadle spolujezdce. Byl pobodaný a střelený do hlavy.

Je sice možné, že Urban těsně před útokem ještě žil. Protože ale ztratil mnoho krve, lékaři vyloučili, že by byl schopen vědomého jednání. Nezvládl by například strhnout volant, jak někteří dosud spekulovali. Jeho otisky na volantu způsobil nejspíš náraz vozidla a následné vymrštění jeho těla.

Mluvčí generálního prokurátora, který tragédii vyšetřuje, ale nechtěl nic potvrdit, ani vyvrátit.

Zranění nožem, která se našla na Urbanových rukou, nicméně naznačují, že polský řidič kamionu s Amrim skutečně bojoval. Bylo to ale nejspíš dřív, než pachatel útok kamionem spáchal.

O tom, že se atentátníkovi postavil, a zaslouží si tak označení hrdiny, je přesvědčena řada Poláků. "Zůstává skutečností, že s atentátníkem bojoval. Jinak by neměl zranění od nože," řekla Tagesspiegelu nejmenovaná novinářka z Varšavy.

Poláci i Němci vyjadřují soustrast a nabízejí pomoc Urbanově vdově a synovi. Na internetu se objevila i petice, která žádá, aby Urban dostal nejvyšší německé státní vyznamenání.

Kromě Poláka při útoku zemřelo dalších 11 lidí. Mezi nimi i cizinci z Česka, Itálie, Izraele a Ukrajiny. Dalších téměř 50 lidí z různých zemí světa utrpělo zranění.

autoři: Zahraničí, ČTK