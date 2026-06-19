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Zahraničí

Polský prezident se rozhodl odebrat Zelenskému nejvyšší polský řád

ČTK

Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. V pátek o tom informovala agentura PAP a další polská média.

Karol Nawrocki
Karol NawrockiFoto: Reuters
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Zelenskyj vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA).

Polští představitelé marně žádali Kyjev, aby toto rozhodnutí změnil, neboť ukrajinští nacionalističtí povstalci se podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války.

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