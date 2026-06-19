Polský prezident se rozhodl odebrat Zelenskému nejvyšší polský řád

Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. V pátek o tom informovala agentura PAP a další polská média.
Zelenskyj vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA).
Polští představitelé marně žádali Kyjev, aby toto rozhodnutí změnil, neboť ukrajinští nacionalističtí povstalci se podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války.
ŽIVĚ Odstraňte zařízení, které využívá Rusko k útokům, vyzval Zelenskyj Lukašenka. Jinak to uděláme my, dodal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
Putin má jednu výjimečnou vlastnost. Simonjanová řekla, čím se podobá Ježíši
Ruský prezident Vladimir Putin bývá na Západě často vykreslován jako diktátor, který nekompromisně odstraňuje jemu nepohodlné osoby a kritiky. To je ovšem mýlka, tvrdí přední tvář prokremelských médií Margarita Simonjanová. Ve skutečnosti se podle ní svým milosrdenstvím blíží Kristu. A mnoho Rusů věří, že byl do Kremlu seslán Bohem, prohlásila v novém rozhovoru.
Salač letí na vlně euforie. V Brně útočí na životní výsledek
Filip Salač zvládl první den domácí Grand Prix na výbornou. Po dvou druhých místech v trénincích potvrdil, že patří mezi favority na boj o pódium i vítězství.
Bartůňková sahala po senzaci, světová jednička ale otočila. Další Češky na trávě uspěly
Tenistka Nikola Bartůňková nedotáhla na trávě Berlíně proti světové jedničce Aryně Sabalenkové vedení 6:2, 4:0 a prohrála ve čtvrfinále 6:2, 6:7, 4:6. Karolína Plíšková a Marie Bouzková postoupily v Nottinghamu do semifinále a utkají se spolu o účast ve finále.
Řidička v Rakousku najela omylem do restaurace, kde byli čeští žáci, jeden byl lehce zraněn
Postarší řidička v Rakousku v pátek odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranily střepy skla, lehké zranění utrpěla i řidička, informovala rakouská veřejnoprávní stanice ORF.