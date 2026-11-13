Polský prezident Nawrocki vetoval zákon o digitálních službách, mluví o cenzuře

Polský prezident Karol Nawrocki vetoval zákon, který měl do polského práva převést evropské nařízení o digitálních službách DSA (Digital Services Act). Zákon by umožnil blokovat nelegální obsah na internetu a lépe by chránil bezpečnost dětí, argumentovala liberální vláda, která zákon předložila.
Konzervativní prezident, který je spojencem opozice, naopak veto vysvětlil snahou ochránit svobodu slova a vládu obvinil ze zavádění cenzury.
Vládní koalice nemá v Sejmu, dolní komoře parlamentu, dost hlasů, aby veto přehlasovala.
Prezident své rozhodnutí vysvětlil tím, že vláda "přimíchala" vlastní politické zájmy do závazku převést unijní nařízení do polského práva.
Připomněl, že právní normu týkající se DSA vetoval podruhé, protože se tímto zákonem podle jeho slov "vrací přízrak cenzorů", kteří budou rozhodovat, co se smí a co se nesmí. Ale o tom, co je za hranou zákona, nesmí rozhodovat úředníci, ale výlučně nezávislí soudci, zdůraznil podle serveru Onet.
"Nemohu opominout ani to, jak (vláda) vysvětluje návrat k předpisům, které v zásadě představují preventivní cenzuru. Vláda se rozhodla trestuhodným způsobem využít sérii tragických útoků noži v polských školách," tvrdil.
"Využila tragédii. Uchýlila se k citovému vydírání, aby prosadila předpisy, které dávají vládě arbitrážní kontrolu a možnost rozhodovat o tom, co smíme a co nesmíme říkat, psát či zveřejňovat," argumentoval Nawrocki.
Podotkl, že za normálních okolností by zákon předal ústavnímu soudu k posouzení, ale v současnosti tento soud "neexistuje", a tak "veto byla jediná možnost".
Ústavní soud v minulých dnech ochromil spor mezi soudci jmenovanými za předchozí vlády s nově povolanými členy soudu.
Novela zákona, připravená ministerstvem digitalizace, měla zavést postupy umožňující rychle vydávat příkazy omezující přístup k internetovému obsahu porušujícímu zákony a k nenávistným projevům, připomněl Onet.
Premiér Donald Tusk prohlásil, že jej zaskočilo prezidentovo veto, protože "je těžké si představit důležitější věc, než ochranu dětí před internetovými zločinci".
Ministr digitalizace Krzysztof Gawkowski označil prezidentovo rozhodnutí za "povolení na šíření nenávisti a smrti", za což prezident přebírá osobní odpovědnost. "Pátek třináctého se ukázal být černým dnem pro bezpečnost Polek a Poláků na internetu," dodal ministr podle televize TVN 24.
Deník Gazeta Wyborcza v komentáři obvinil hlavu státu, že stanula na straně internetových gigantů a že na facebooku, instagramu, X či TikToku se nadále budou moci šířit dezinformace a manipulace, a Polsko nebude moci tyto firmy, nepodléhající demokratické kontrole, nijak přimět k odpovědnosti. Ve sporu o bezpečnost polského internetu tak rozhodují výlučně zájmy zahraničních korporací, usoudil deník.
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