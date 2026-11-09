Polský ministr obvinil krajní pravici jen pár hodin po střelbě. Pak musel couvat

Střelba v ulicích Krakova, která si vyžádala nejméně šest obětí a otřásla Polskem, vyvolala skandál i v tamní vládě. Zatímco polské ministerstvo vnitra varovalo před předčasnými závěry ohledně motivu útočníka, šéf resortu Marcin Kierwiński už několik hodin po útoku uvedl, že podezřelého „fascinovaly krajně pravicové ideologie“. O den později už ale musel svá slova mírnit.
Polský ministr vnitra Marcin Kierwiński v sobotu vyvolal značnou kritiku, když na tiskové konferenci naznačil, že 24letý útočník mohl mít krajně pravicové názory. Pro toto tvrzení však nepředložil žádné důkazy.
„Všechno nasvědčuje tomu, že měl útočník velmi, velmi radikální názory a fascinovaly ho krajně pravicové ideologie,“ řekl polský ministr vnitra v sobotu. Dodal, že to je předmětem vyšetřování, citovalo ho polské rádio RMF24.
Kierwiński se tak podle polských médií vyjádřil jen několik hodin poté, co pachatel v ulicích Krakova zastřelil šest lidí a dalších 15 zranil. Vyšetřovatelé později našli také těla jeho rodičů a mladší sestry v rodinném domě. Čtyřiadvacetiletého útočníka během útoku postřelila policie a v pondělí brzy ráno následkům zranění podlehl v nemocnici.
„Mým záměrem není vyvolávat emoce“
Kierwińského sobotní slova o spojení útočníka s krajně pravicovou ideologií se setkala s ostrou kritikou, zejména ze strany pravice. Předseda opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński je označil za „nestoudnou lež“, napsal polský server Rzeczpospolita.
Ministr vnitra pak v neděli večer v pořadu polské televize TVN24 své sobotní tvrzení změkčil. „Řekl jsem také, že to bude nutné ověřit. Vím, že to vyvolává obrovské emoce, především na pravé straně politického spektra. Mým záměrem není vyvolávat emoce, všechno je třeba důkladně prověřit,“ uvedl Kierwiński.
„Vždy se objevují první informace a první stopy, a proto jsem se vyjádřil tak, jak jsem se vyjádřil,“ dodal ministr. Policie podle něj prověřuje i tuto vyšetřovací verzi. „Je třeba prozkoumat každý možný motiv i veškeré okolnosti,“ dodal.
Proti předčasnému hledání ideologické motivace přitom paradoxně varoval sám Kierwińského resort. Mluvčí polského ministerstva vnitra Karolina Gałecká vyzvala k opatrnosti před šířením neověřených informací a předčasným spojováním symbolů s možným motivem pachatele.
Přehnané domněnky a rozdělování Poláků
Kromě polské parlamentní opozice se nejvýrazněji proti předčasnému spojování útoku s politickou ideologií ohradil krakovský primátor Łukasz Gibała. V pondělním rozhovoru pro rozhlasovou stanici RMF FM řekl, že se mu nelíbí připisování politických motivů útočníkovi.
„Považuji to za přehnané domněnky. Jen to zbytečně ještě více rozděluje Poláky,“ uvedl. Dodal, že když o věci mluvil se zástupci bezpečnostních složek, i oni podle něj upozorňovali na ukvapené závěry. Primátor navíc připustil, že po smrti pachatele už možná nebude možné jeho skutečné motivy nikdy úplně objasnit.
Mluvčí polské vlády Adam Szlapka v pondělí k vyjádření Kierwińského o možných krajně pravicových názorech útočníka řekl, že dokud nebudou mít bezpečnostní složky k dispozici všechny informace, je lepší s hodnocením počkat, píše server Rzeczpospolita.
Ministr spravedlnosti a polský generální prokurátor Waldemar Żurek v pondělí v polské televizi TVP uvedl, že motivy střelce mohly být různé. Zdůraznil, že nelze vyloučit ani rodinné problémy.
Motiv zatím neznáme
„Zda byly motivem skutečně nějaké rodinné problémy, nebo zda bylo pozadí úplně jiné, to nevíme. Nemůžeme ale vyloučit ani tyto pohnutky, které vedly k tak dramatickým událostem. Nechci zveřejňovat materiály z vyšetřování, ale máme určité důkazy, které vrhají na celou tragédii hlubší světlo,“ řekl Żurek.
Generální prokurátor se vyjádřil i k sobotnímu tvrzení Kierwińského o údajných „krajně pravicových“ názorech útočníka. Żurek připustil, že zatím není jisté, zda tomu tak skutečně bylo. Svého vládního kolegy se však zastal s argumentem, že veřejnost od něj očekávala informace o možném motivu útoku.
„Jako generální prokurátor mám určitá omezení vyplývající z přípravného řízení. Vím ale také, že od ministra Kierwińského existovala obrovská očekávání. Je pochopitelné, že veřejnost chce takové informace znát. Podle mého názoru měl ministr důvody k tomu, aby v danou chvíli takovou informaci poskytl. Já raději pomlčím,“ dodal Żurek.
Mluvčí polské prokuratury Przemysław Nowak v pondělí též uvedl, že zatím není možné jednoznačně určit motiv ani případné ideologické pozadí útoku. „Je příliš brzy na kategorické závěry o motivech, inspiraci nebo nějaké ideologii,“ zdůraznil.
Dodal, že v pokoji pachatele ale vyšetřovatelé našli také takzvanou vlajku Gadsden s vyobrazením chřestýše na žlutém pozadí a nápisem „Don’t Tread on Me“ (Nešlapej po mně). Podle Nowaka má tento historický americký symbol různé významy, například odpor vůči autoritám, ale není obecně spojován s extremismem.
Dodal, že vyšetřovatelé v místnosti nenašli žádné jednoznačné symboly, které by bylo možné přiřadit ke krajním ideologiím, píše RMF24.
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