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Zahraničí

Polský expremiér Morawiecki oznámil vznik nové frakce po sporu s Kaczyńským

ČTK

Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost (PiS) ohledně dalšího směřování hlavní polské opoziční síly. Morawiecki uvedl, že zůstává v opozici a současnou vládu premiéra Donalda Tuska považuje za hroznou, napsala agentura PAP.

Polský premiér Mateusz Morawiecki
Polský expremiér Mateusz Morawiecki, archivní foto. Foto: X06894 – Reuters
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Spor mezi Morawieckým a šéfem PiS Jaroslawem Kaczyńským podle průzkumů rozdělil i voliče strany.

Morawiecki a Kaczyński se neshodli ohledně stranické taktiky před parlamentními volbami, které budou příští rok. Kaczyński prosazuje větší orientaci na krajně pravicová témata, Morawiecki naopak větší posun PiS do středu.

Kaczyński v březnu jako svého kandidáta na premiéra v parlamentních volbách v roce 2027 nominoval Przemyslawa Czarnka, který je považován za ultrakonzervativního představitele tvrdé linie. Podle médií Kaczyński tento krok učinil v naději, že získá voliče krajní pravice.

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Expremiér Morawiecki a jeho příznivci založili na jaře vlastní skupinu Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a odmítli ji rozpustit po nedávném ultimátu šéfa PiS, že ze strany budou vyloučeni. Ultimátum vypršelo ve čtvrtek. Ve středu PiS podle agentury PAP uvedla, že ještě neukončila členství lidem, kteří nevyhověli požadavku stranického vedení.

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Morawiecki ve středu ale oznámil vznik nové parlamentní frakce Rozvoj Plus, ve které bude zasedat 39 poslanců a jeden senátor. Na stránkách Sejmu byl ve středu kolem 17:00 Morawiecki stále veden ve frakci PiS. Po formálním vzniku nové frakce a odchodu čtyř desítek politiků by tak PiS přestal mít největší klub v Sejmu, tedy dolní komoře parlamentu, kde měl dosud 186 zástupců.

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Největší klub by nově měla Občanská koalice premiéra Tuska se 156 členy, PiS by měla druhý nejpočetnější klub a třetí by byla nová Morawieckého frakce.

Morawiecki v dnešním prohlášení kritizoval vnitrostranické šarvátky. Vznik nové frakce a politické síly podle něj rozšíří pravicový opoziční tábor. "Nemáme žádný úmysl spolupracovat s kýmkoliv, kdo podporuje tuto hroznou vládu, s jakýmkoliv podporovatelem Donalda Tuska," uvedl Morawiecki.

Kaczyński ve středu na síti X prohlásil, že se do konce snažil dosáhnout dohody. "Ale Mateusz Morawiecki měl bohužel zjevně v hlavě svůj vlastní politický plán, založený na rozkolu uvnitř PiS," uvedl šéf strany. "Rozkol, který způsobil, přišel z pohledu Polska v naprosto nevhodnou chvíli a slouží těm, kteří škodí naší vlasti," napsal Kaczyński. PiS podle něj bude pokračovat. "Máme strategii, program a díváme se do budoucnosti," uvedl.

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Voliči PiS na spor mezi Morawieckým a Kaczyńským nemají jednoznačný názor. Podle 46 procent respondentů v průzkumu, který se uskutečnil v pátek a sobotu, by měl v čele strany zůstat Kaczyński. Ovšem 50 procent voličů strany se domnívá, že by se předsedou měl stát Morawiecki. Čtyři procenta respondentů neměla na věc názor.

Podle jiného průzkumu společnosti IBRiS by případná nová Morawieckého strana měla podporu sedmi procent dotázaných. Preference PiS by klesly z 23 procent na začátku července na 17 procent v průzkumu z tohoto týdne.

Největší stranou zůstává Tuskova Občanská koalice s 30 procenty preferencí. Dvěma krajně pravicovým stranám, Konfederaci a Konfederaci Koruny polské, průzkum přisuzuje 12 a 11 procent. Do parlamentu by se dostala i Levice se sedmi procenty hlasů. Vláda, která vznikne po volbách, tak bude zřejmě koaliční.

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