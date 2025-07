Polsko přešlo od varování k činům. Na hranicích s Německem a Litvou zavádí kontroly

Polsko dočasně obnoví kontroly na hranicích s Německem a Litvou, oznámil v úterý premiér Donald Tusk. Opatření začne platit od pondělí 7. července, uvedl premiér podle polských médií.

"Přijali jsme rozhodnutí, že obnovujeme dočasné kontroly na hranicích Polska s Německem a Polska s Litvou. Rozhodnutí jsme přijali dnes, z organizačních důvodů vstoupí v platnost v pondělí 7. července," řekl Tusk po poradě s ministrem obrany Wladyslawem Kosiniakem-Kamyszem, ministrem vnitra Tomaszem Siemoniakem a zástupci pohraniční stráže.

Na hranicích s Polskem zavedlo Německo v říjnu 2023 kontroly, které mají zabránit nelegální migraci, připomněl list Rzeczpospolita.

Tusk v úterý prohlásil, že polská zdrženlivost po jednostranném zavedení německých kontrol se vyčerpala poté, co absence kontrol na polské straně umožnila, aby do Polska byly odeslány i osoby, které měly v Německu zůstat. "Doufám, že obnovení kontrol na hranicích zmenší na minimum případné negativní důsledky z hlediska zájmů polských občanů. Takový úkol jsme dali pohraniční stráži a dalším službám," řekl podle serveru Onet.

Premiérovo rozhodnutí následovalo den poté, co list Gazeta Wyborcza informoval, že na polsko-německé hranici samozvaná milice vykonává nezákonné kontroly, blokuje dopravu a zastavuje vybraná auta. Tvrdí, že chrání západní hranici před migranty, které Německo údajně odesílá do Polska. "Kontrolu nad děním převzaly hlídky dobrovolníků, uniformované strážce pořádku není vidět," napsal deník na svém webu.

Úřady podle deníku Gazeta Wyborcza na fámy o přílivu migrantů zareagovaly se zpožděním. "Tvrzení, že Němci přemisťují migranty do Polska, je nepravdivé. V dané situaci máme do činění většinou s cizinci, kteří žili na území Polska (většinou legálně) a kteří se následně pokusili vycestovat do Německa, ale při kontrole jim byl vstup odmítnut," zdůraznilo ministerstvo vnitra.

Premiér Tusk v pondělí za výjimečně odporné označil akce, které mají prokázat, že Polsko zaplavují nelegální migranti ze západního směru, což, jak zdůraznil, není pravda. Ale obrátil se na německou vládu a osobně na kancléře Friedricha Merze kvůli případům budícím pochyby, zda bylo jednoznačně polskou povinností dotyčné migranty převzít. Pokud se budou opakovat případy, které z polského pohledu budí pochybnosti, Polsko obnoví kontroly na hranicích s Německem, varoval na začátku týdne šéf polské vlády.