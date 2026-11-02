Polsko v pozoru. K hranicím s Kaliningradem míří speciální jednotky, přišlo varování

Polsko zahájilo zvláštní bezpečnostní operaci a k hranicím s ruskou Kaliningradskou oblastí vyslalo protiteroristické policejní jednotky. Úřady tak reagují na varování zpravodajských služeb před možnými sabotážemi, ke kterým by mohlo dojít v následujících dnech. Podle stanice RMF dostala polská vláda také varování, že se na její území mohou z Ruska pokusit proniknout ozbrojené skupiny.
Polský policejní prezident Marek Boroń v pondělí uvedl, že policie na operaci spolupracuje s armádou, pohraniční stráží a zpravodajskými službami. Opatření se týkají severovýchodních částí země, konkrétně Varmijsko-mazurského a Podleského vojvodství.
„Policie zajišťuje bezpečnost v příhraniční oblasti s ohledem na možné události, které by mohly vést k sabotážím,“ uvedl Boroń pro rozhlasovou stanici RMF. Dodal, že úřady musí zajistit bezpečnost místních obyvatel, infrastruktury i dalších objektů, jejichž ohrožení by mohlo mít dopad na společnost.
Podle policejního prezidenta v terénu působí „velká skupina policistů“, z nichž někteří byli převeleni z jiných regionů Polska. Do operace se zapojily také protiteroristické jednotky.
Podle bezpečnostních zdrojů, na které se odvolává stanice RMF, dostala polská vláda minulý týden varování od Vojenské zpravodajské služby a spojeneckých zpravodajských agentur. Podle jejich informací by se mohly v příštích dnech pokusit proniknout na polské území z ruské strany hranice ozbrojené skupiny.
Boroń zároveň odmítl, že by nasazení bezpečnostních složek a posílení opatření souviselo s krizí kolem polského Ústavního tribunálu.
Obavy z dalších ruských sabotáží v Polsku
Polsko v poslední době zaznamenalo několik případů podezření na zpravodajskou činnost a sabotážní aktivity spojené s Ruskem.
Institut pro studium války (ISW) již dříve varoval, že Moskva by mohla během zimy tyto aktivity v Polsku zintenzivnit. Mezi potenciální cíle zařadil železniční a logistickou infrastrukturu i trasy, kterými proudí západní pomoc na Ukrajinu.
Ruská Kaliningradská oblast má strategickou polohu u Baltského moře a sousedí s Polskem a Litvou – dvěma členskými státy NATO, které patří k hlavním podporovatelům Ukrajiny.
Od začátku ruské invaze v únoru 2022 přitahuje pozornost především kvůli výrazné koncentraci ruských vojenských kapacit a zpravodajských aktivit.
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