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Zahraničí

Polsko v pozoru. K hranicím s Kaliningradem míří speciální jednotky, přišlo varování

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Polsko zahájilo zvláštní bezpečnostní operaci a k hranicím s ruskou Kaliningradskou oblastí vyslalo protiteroristické policejní jednotky. Úřady tak reagují na varování zpravodajských služeb před možnými sabotážemi, ke kterým by mohlo dojít v následujících dnech. Podle stanice RMF dostala polská vláda také varování, že se na její území mohou z Ruska pokusit proniknout ozbrojené skupiny.

Hranice mezi Polskem a Kaliningradskou oblastí Ruské federace poblíž polské vesnice Bolcie. Fotografie z listopadu 2022.
Hranice mezi Polskem a Kaliningradskou oblastí Ruské federace poblíž polské vesnice Bolcie. Fotografie z listopadu 2022.Foto: Reuters
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Polský policejní prezident Marek Boroń v pondělí uvedl, že policie na operaci spolupracuje s armádou, pohraniční stráží a zpravodajskými službami. Opatření se týkají severovýchodních částí země, konkrétně Varmijsko-mazurského a Podleského vojvodství.

„Policie zajišťuje bezpečnost v příhraniční oblasti s ohledem na možné události, které by mohly vést k sabotážím,“ uvedl Boroń pro rozhlasovou stanici RMF. Dodal, že úřady musí zajistit bezpečnost místních obyvatel, infrastruktury i dalších objektů, jejichž ohrožení by mohlo mít dopad na společnost.

Podle policejního prezidenta v terénu působí „velká skupina policistů“, z nichž někteří byli převeleni z jiných regionů Polska. Do operace se zapojily také protiteroristické jednotky.

Podle bezpečnostních zdrojů, na které se odvolává stanice RMF, dostala polská vláda minulý týden varování od Vojenské zpravodajské služby a spojeneckých zpravodajských agentur. Podle jejich informací by se mohly v příštích dnech pokusit proniknout na polské území z ruské strany hranice ozbrojené skupiny.

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Boroń zároveň odmítl, že by nasazení bezpečnostních složek a posílení opatření souviselo s krizí kolem polského Ústavního tribunálu.

Obavy z dalších ruských sabotáží v Polsku

Polsko v poslední době zaznamenalo několik případů podezření na zpravodajskou činnost a sabotážní aktivity spojené s Ruskem.

Institut pro studium války (ISW) již dříve varoval, že Moskva by mohla během zimy tyto aktivity v Polsku zintenzivnit. Mezi potenciální cíle zařadil železniční a logistickou infrastrukturu i trasy, kterými proudí západní pomoc na Ukrajinu.

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Ruská Kaliningradská oblast má strategickou polohu u Baltského moře a sousedí s Polskem a Litvou – dvěma členskými státy NATO, které patří k hlavním podporovatelům Ukrajiny.

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Od začátku ruské invaze v únoru 2022 přitahuje pozornost především kvůli výrazné koncentraci ruských vojenských kapacit a zpravodajských aktivit.

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