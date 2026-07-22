Polsko se stalo evropskou velmocí ve výrobě syntetických drog

Polsko už není jen drogovým centrem, přes které se přepravují narkotika, ale i rychle rostoucí evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog. Upozornil na to polský list Rzeczpospolita s odvoláním na policejní statistiky.
Ve výrobě „laciné syntetiky“, za kterou stojí organizovaný zločin, Polsko „na hlavu poráží země, jako jsou Německo či Litva“, píše deník. Jen v prvním letošním pololetí policie zabavila 84 tun drog, skoro třikrát více než za celý loňský rok, který s 29 tunami zabavených drog byl rekordní. Kriminalisté také zlikvidovali 51 nelegálních laboratoří vyrábějících syntetické drogy, zatímco za celý loňský rok jich bylo 58. Většina zabavených drog pocházela právě z nelegální domácí výroby.
Prudký nárůst zabavených drog je podle expertů důsledkem jejich větší dostupnosti na černém trhu. „Zločinecké organizace disponují většími možnostmi výroby, pašování a distribuce, což zvyšuje poptávku. Ale bez rostoucího trhu odběratelů by výroba a pašování tak velkého objemu narkotik nedávala ekonomicky smysl,“ míní bývalý policista Tomasz Safjański.
„Bohužel, ve výrobě syntetických opioidů jsme tak trochu druhá Kolumbie,“ prohlásil policejní prezident Marek Boroń letos v lednu po dosud největší mezinárodní policejní operaci proti drogovému kartelu. Při akci koordinované Europolem se podařilo zabavit 9,3 tuny drog a zadržet 85 lidí, z toho 19 osob v Polsku, kde se také podařilo zabavit několik stovek tun surovin pro výrobu omamných látek.
Polské laboratoře vsadily na výrobu „kokainu pro chudé“, hlavně mefedronu, klofedronu a klefedronu. Složení syntetických drog závisí hlavně na tom, co se doveze z Číny a z Indie, a na vynalézavosti chemika ve službách gangu, popisuje list. Výsledky pak představují cenově dostupné alternativy vůči amfetaminu či kokainu. Dávka stojí okolo 50 zlotých (asi 280 Kč), zatímco u kokainu desetinásobek.
„Syntetické drogy mají určitě silnější účinek než látky, které napodobují. A každá nová generace syntetických drog má silnější, intenzivnější a delší působení než měla narkotika před nimi,“ uvedl toxikolog Eryk Matuszkiewicz.
Konjukturu na drogovém trhu povzbudila také válka Ruska proti Ukrajině a experti se podle deníku dohadují, zda nejde o součást hybridní války, podobně jako mexické kartely šířily spolu s fentanylem zmar a zkázu v USA.
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