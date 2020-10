Polsko se bojí českého scénáře. Chystá lůžka, nařizuje roušky, ale školy nezavírá

Polsko v úterý zaznamenalo podruhé od začátku pandemie přes pět tisíc lidí pozitivně testovaných na covid-19. Osmatřicetimilionová země má ale stále výrazně nižší čísla v přepočtu na obyvatele než Česká republika, která zaznamenala svůj rekord minulý pátek, kdy denní přírůstek nakažených vystoupal přes 8600 případů. Opatření v obou zemích se ale liší.

Polské ministerstvo zdravotnictví uklidňuje veřejnost, že situace v nemocnicích zatím není kritická. "Připravujeme nová lůžka na odděleních intenzivní péče a kupujeme 80 tisíc dávek léku remdesivir," uvedl o víkendu šéf resortu Adam Niedzielski. Někteří polští lékaři tvrdí, že nedostatek lůžek nebo sanitek snad nehrozí, problémem je však rozšiřování nákazy mezi zdravotnický personál.

Česká vláda schválila nákup remdesiviru v pondělí, a to za 205 milionů korun. Má jít o zásoby zhruba na dva měsíce a v říjnu by mělo být k dispozici 10 tisíc dávek.

"V Polsku nebylo takové uvolnění protikoronavirových opatření jako v Česku. I v létě dost lidí roušku nosilo, i když je to relativní. Já jsem z Vratislavi, tam lidé roušky nosí a dodržují rozestupy, ale když přijedete na venkov, jen několik desítek kilometrů za Vratislav, tak tam neměli v létě roušky ani v obchodě," řekla serveru Aktuálně.cz polská bohemistka Anna Waniková. Sama často pracovně navštěvuje Českou republiku, a má tedy možnost porovnávat dění v obou zemích.

"Polská média informují o České republice jako o varovném příkladu, kterému bychom se měli vyhnout. Dokonce jsem zahlédla na Facebooku vtip, že poprvé od husitských válek se bojí Čechů celá Evropa," dodává bohemistka.

V sobotu polská vláda zavedla povinnost nosit roušky i venku. Divadla nebo kina smějí být obsazena jen do pětadvaceti procent své kapacity. Zatímco v Česku činní povinné rozestupy dva metry, v Polsku je to jeden a půl metru. V supermarketech je čas od deseti ráno do dvanácti dopoledne vyhrazen jen pro důchodce, podobně jako tomu bylo na jaře v České republice.

Ohnisko na afterparty

"Ve Vratislavi se lidé dost bojí, protože koronavirus přece jen postupuje a už skoro každý osobně zná někoho, kdo se nakazil. Byl zde jeden velký případ před dvěma týdny, kdy se nakazilo mnoho lidí na jakési party po představení v divadle. Nakazil se tam i primátor Vratislavi," říká Anna Waniková.

"Dost lidí opatření dodržuje, ale je i skupina těch, kteří jsou proti a považují to za nesmysl," doplňuje.

V úterý zveřejnil deník Gazeta Wyborcza průzkum, ze kterého vyplynulo, že 82 procent Poláků si nasazuje roušky vždy v hromadné dopravě a všude tam, kde se shromažďuje více lidí, zatímco pět procent je nenosí nikde a vůbec. V Česku zhruba dvě procenta lidí nepoužívají žádnou ochranu úst, ukázal nedávný průzkum agentury Ipsos.

Premiér Mateusz Morawiecki zatím nechce zavírat školy a přecházet na distanční výuku. Zatím k tomu podle něj není důvod. "Děti do školy dál chodí, ale spíš proto, že vláda nechce dávat rodičům sociální příspěvky. Ten důvod je finanční," míní Anna Waniková. Sám Morawiecki oznámil v úterý odchod do karantény, protože se dostal do kontaktu s člověkem, u nějž testy potvrdily koronavirus.

V Česku je situace jiná. Od středy až do 1. listopadu se zavřou i první stupně základních škol a přejdou na distanční výuku. Jako jediné tak zůstanou otevřené mateřské školy.

Větší země, nakažených téměř stejně

V úterý polští zdravotníci uvedli, že za posledních 24 hodin v zemi provedli 33 tisíc testů, o den dříve to bylo 25 tisíc. Od začátku pandemie se v Polsku nakazilo koronavirem více než 136 tisíc lidí, do úterka jich zemřelo 3101. V Česku se do úterý nakazilo více než 121 tisíc lidí a zemřelo jich 1051. V neděli bylo v ČR provedeno přes 11 tisíc testů, v pondělí 22 tisíc.

Polsko je jediná země sousedící s Českem, která nevyžaduje pro vstup českých občanů negativní test na koronavirus. Německo a Slovensko test požadují, Rakousko pro lidi přijíždějící z Prahy.

