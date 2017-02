před 1 hodinou

Nejvýše postavený Polák v evropských institucích Donald Tusk nemá podporu své domovské země. Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński se nechal slyšet, že Tuska v žádném případě nepodpoří, až se bude hlasovat o jeho setrvání ve funkci šéfa Evropské rady. Podle něj Tusk porušuje základní pravidla Evropské unie. Mandát mu vyprší letos v květnu. Podle listu The Financial Times polský kabinet usiluje o to, aby Tuska nahradil europoslanec Jacek Saryusz-Wolski. Podporu však zřejmě získá jen od Maďarska. To vše ale šéfka úřadu vlády označila za spekulace.

autor: ČTK