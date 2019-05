Polsko neotevře ropovod Družba, dokud nebude jasné, co s kontaminovanou ropou

| Foto: MERO ČR, a.s.

Polsko nebude schopno přijímat dodávky čisté ropy ropovodem Družba, dokud se rafinerie napojené na severní větev ropovodu nedohodnou, jak se podělí o znečištěnou ropu, která je stále v systému. Řekl to generální ředitel polské rafinerské společnosti PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dodávky ruským ropovodem Družba byly koncem minulého měsíce zastavené kvůli znečištění ropy organickými chloridy. Znečištěná ropa se našla také v ropě nakládané v ruském přístavu Usť-Luga.

PKN, další polská rafinerie Lotos a německé rafinerie Schwedt a Leuna se musejí dohodnout, jak velký objem znečištěné ropy z ropovodu přijmou, uvedl Obajtek. Ujistil, že polské rafinerie mají dostatek ropy a pracují na plnou kapacitu.

Ukrajinská společnost UkrTransNafta oznámila, že několik hodin po obnovení dodávek do Evropské unie musela opět přerušit tok, protože maďarská společnost MOL ji informovala o technických problémech. MOL v prohlášení uvedl, že přerušení nebylo výrazné. Firma se dohodla, že převezme a uskladní zhruba 100 kilotun kontaminované ropy a měla by být připravena začít dostávat čistou ropu ještě tento týden.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Zatímco Rusko a další země se snaží nalézt způsob, jak ropovod s kontaminovanou ropou vyčistit, obchodní firmy Vitol a Unipec posílají zhruba 700 000 tun kontaminované ruské ropy do Asie. Snaží se tam prodat barely, které odmítli obchodníci v Evropě, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Vitol a Unipec se zaměřují hlavně na nezávislé čínské rafinerie, které vyjádřily zájem o nákup ropy, kterou by smíchaly s čistou ropou, aby byla použitelná. Vitol a Unipec odebírají ropu z přístavu Usť-Luga.

Bělorusko, Ukrajina a Kazachstán již uvedly, že budou požadovat po Rusku kompenzace za znečištěnou ropu. Švédská rafinerie Preem v pondělí oznámila, že s dodavatelem uralské ropy, kterou dováží z přístavu Usť-Luga, se dohodla na odškodném. Neuvedla však, kdo ji odškodní, ani jak.